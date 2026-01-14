Más Información
Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió a su homólogo de Japón, Iwao Horii, con quien dialogó sobre la relación bilateral.
En el encuentro, el canciller de la Fuente y el ministro de Relaciones Exteriores japonés revisaron la inversión de empresas japonesas en México y los proyectos de cooperación para el desarrollo.
"Durante el encuentro, el canciller De la Fuente reiteró la importancia de Japón como socio estratégico y la convergencia que existe en temas como el desarme y la no proliferación de armas nucleares", indicó la SRE.
Lee también Sheinbaum: Embajador Ronald Johnson, facilitador para llamada con Trump; siempre nos ha ayudado, afirma
Agregó la Cancillería que ambos coincidieron en que la coyuntura "era propicia para profundizar la relación diplomática y fortalecer el intercambio comercial".
En el encuentro participó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, y el embajador de Japón en México, Kozo Honsei.
