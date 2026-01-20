Una madre y su hijo representarán a México en los Juegos Olímpicos de Invierno

Más Información
¿Cuánto cobra Germán Berterame, estrella de Rayados y futuro compañero de Lionel Messi en el Inter Miami?
La Liga Mexicana de Softbol puede ser un “trampolín” a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aseguran jugadoras extranjeras
En los próximos Juegos Olímpicos de Invierno se escribirá un capítulo inédito en la historia del deporte mexicano. Para el mundo, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola son dos atletas que competirán en Milano-Cortina en febrero, pero para ellos, son madre e hijo, la primera dupla de esta índole en representar la bandera mexicana en la justa olímpica.
El joven esquiador de 17 años y la veterana de 46 años son parte de la delegación azteca que competirá en Milano-Cortina en esquí alpino. En Italia, ella disputará sus séptimos Juegos Olímpicos, mientras que su hijo hará su debut.
"Yo solo quiero apoyarlo y estar a su lado. Porque sé que un poco de su sueño era el mío, y lo está siendo para mí", declaró Schleper a Olympics.com.
"Es muy emocionante, y es nuestra vida. Desde hace muchos años pensábamos que podía pasar, y ver que al final está pasando... Es difícil hacerse a la idea", agregó.
Lee también México presentará un nuevo jersey en homenaje a los 100 años de la Federación Mexicana de Futbol
CALENDARIO DE SARAH SCHLEPER Y LASSE GAXIOLA EN MILANO-CORTINA
Olympics comparte el calendario de actividades de esquí alpino, donde competirán madre e hijo.
Sábado, 14 de febrero
- 10:00 horas – Eslalon gigante varonil. Primera manga
- 13:30 horas – Eslalon gigante varonil. Segunda manga
Domingo, 15 de febrero
- 10:00 horas – Eslalon gigante femenil. Primera manga
- 13:30 horas – Eslalon gigante femenil. Segunda manga
Lunes, 16 de febrero
- 10:00 horas – Eslalon varonil. Primera manga
- 13:30 horas – Eslalon varonil. Segunda manga
Miércoles, 18 de febrero
- 10:00 horas – Eslalon femenil. Primera manga
- 13:30 horas – Eslalon femenil. Segunda manga
Noticias según tus intereses
[Publicidad]