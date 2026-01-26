Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Fecha de inicio y atletas mexicanos confirmados

Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 están por comenzar. A unos días del inicio, se vive la etapa final del recorrido de la antorcha, que en cada kilómetro hacia el estadio San Siro de Milán ha sido testigo de la emoción de la gente en las distintas regiones de Italia.

El evento, que permitirá a varios atletas del planeta cumplir su sueño y estar ante los ojos del mundo, prevé jornadas llenas de emoción, mismas que iniciarán con una espectacular ceremonia de apertura.

Tras meses de organización, la gran fiesta confirmó un enorme espectáculo para dar la bienvenida a los deportistas, quienes, junto a millones de televidentes, disfrutarán de la participación de artistas de talla internacional como Andrea Bocelli, Mariah Carey y Laura Pausini.

La nueva edición de la máxima justa deportiva de invierno tiene como fecha oficial de arranque el próximo 6 de febrero, un día especial en el que, dentro de las delegaciones participantes, México estará presente con un pequeño grupo de cinco deportistas que desfilará con la bandera.

La representación azteca será encabezada por Sarah Schleper y Donovan Carrillo, quienes ya cuentan con experiencia en ese gran escenario y fueron nombrados los abanderados oficiales.

LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO

La máxima justa deportiva de invierno, que tendrá la participación de de 3,000 atletas de más de 90 naciones, contando en esa lista con los siguientes representantes mexicanos: