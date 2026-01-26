Checo Pérez: Fechas, horarios y dónde ver EN VIVO al mexicano en los tests de Fórmula 1

Sergio Pérez está de regreso al a Fórmula 1, pero antes de correr en la primera carrera de la temporada 2026, el mexicano y Cadillac deben de atravesar primero los tests de Barcelona, los cuales arrancaron este lunes 26 de enero.

El primer paso para la reanudación de la campaña de este año, es el "shakedown", otra forma de conocer a los tests de la categoría, donde los equipos ponen a correr sus monoplazas por cierto número de vueltas para así ir viendo que detalles deben de pulirse.

Para este lunes, Cadillac, Audi, Alpine, Red Bull, Racing Bulls, Mercedes y Haas fueron las escuderías que salieron a la pista del Circuito de Barcelona. McLaren, Aston Martin y Ferrari fueron los equipos ausentes durante el primer día.

Lee también: Carlos Hermosillo, legendario jugador de Cruz Azul, desmiente rumores y rechaza padecer una enfermedad terminal

That's a wrap on Day 1 in Barcelona! ✅👊#F1 pic.twitter.com/OoSdkEjGKB — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

Con Checo de vuelta a la parrilla, la afición mexicana está pendiente a lo que haga el piloto tricolor, quien está viviendo en estos días la nueva experiencia de manejar el monoplaza de Cadillac con las nuevas medidas implementadas por la Fórmula 1.

Lamentablemente para los seguidores nacionales, estas pruebas no serán posibles de ver en ningún sitio, ya que la F1 decidió hacerla privada para así evitar filtración de información. Sin embargo, en EL UNIVERSAL Deportes te vamos a traer toda la información sobre Checo Pérez.

Lee también: Checo Pérez celebra su cumpleaños 36 rodeado de un sinfín de felicitaciones

Fechas de los tests de Checo Pérez en Fórmula 1

26-30 de enero Circuito de Barcelona-Cataluña (España)

11-13 de febrero Circuito Internacional de Sakhir (Baréin)

18-20 de febrero Circuito Internacional de Sakhir (Baréin)

*Las actividades comienzan alrededor de las 2 de la mañana del centro de México.