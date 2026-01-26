Comentarista de Televisa critica a Chicharito Hernández: "Quiere hacerse el chistoso"

Javier "Chicharito" Hernández cerró de la peor manera su etapa con Guadalajara, equipo que lo regresó a la actividad tras una pausa en su carrera por lesión, y con el que quedó a deber en la cancha.

El bajo nivel de Hernández, quien en la actualidad no encuentra equipo para continuar su carrera, terminó con la falla de un penalti en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, inmueble que lo vio definir de mala manera ante Cruz Azul y dejar eliminado a su equipo en la ronda final.

Lee también David Medrano explica la ausencia de Christian Martinoli en el partido de México vs Bolivia

Tras semanas de silencio en redes sociales, el exjugador rojiblanco apareció para dejar uno de sus polémicos mensajes a sus seguidores, en el que recordó ese error dentro de la Liga MX, situación que le causó algunas críticas.

La más destacada fue la de Marco Cancino, narrador y conductor de Televisa, quien compartió el video y se lanzó contra el jugador del Real Madrid. Señaló que, más allá de su trayectoria, busca hacerse el gracioso con algo que afectó a sus compañeros y a la afición.

Lee también Carlos Hermosillo, legendario jugador de Cruz Azul, desmiente rumores y rechaza padecer una enfermedad terminal

"Una burla lo de Javier Hernández. Lejos de dar la cara en su momento, hoy viene a hacerse el ‘chistoso’ con esto del penal. Sus goles y la historia no se borran… pero sin duda su legado queda muy maltrecho con la versión en la que se ha convertido en los últimos tiempos", escribió en su cuenta de X.

Una burla lo de Javier Hernández, lejos de dar la cara en su momento, hoy viene a hacerse el “chistoso” con esto del penal.



Sus goles y la historia no se borra… pero sin duda su legado queda muy mal trecho con la versión en la que se ha convertido en los últimos tiempos. https://t.co/YY9Xgpd4Nv — Marco Cancino (@MarcoCancino) January 26, 2026

La opinión del comunicador generó debate entre los usuarios, quienes le pidieron dejarlo vivir su retiro con calma, después de una carrera en la que alcanzó puntos muy altos de rendimiento.