David Medrano explica la ausencia de Christian Martinoli en el partido de México vs Bolivia

Christian Martinoli, voz emblemática de TV Azteca y referente en las transmisiones de la Selección Mexicana, sorprendió a la audiencia al ausentarse del partido amistoso contra Bolivia.

El lugar del experimentado comunicador fue ocupado por Jesús Fuentes, quien junto a Luis García y Jorge Campos, llevaron el triunfo del equipo de Javier Aguirre (0-1), en una tarde que dejó dudas sobre el funcionamiento del equipo mexicano con miras a la Copa del Mundo de 2026.

La ausencia de Martinoli generó un inmediato revuelo en redes sociales, plataformas en las que el narrador había aparecido en los promocionales de la cadena y horas antes había confirmado su presencia en la transmisión, lo que hizo que su falta levantara especulaciones sobre imprevistos de último momento.

Con el paso de las horas, fue David Medrano, compañero cercano de Martinoli, quien aclaró la situación.

El periodista reveló que todo se debió a una infección estomacal provocada por el consumo de sushi en compañía de su familia la noche anterior.

El malestar fue tan fuerte que, pese a su intención de cumplir con la narración, se decidió, junto con la producción, darle descanso para priorizar su recuperación.

De acuerdo con la versión compartida, Martinoli incluso llegó al canal con la idea de narrar el encuentro tras tomar medicamento, pero, conforme se acercaba la hora del partido, su estado empeoró.

Finalmente, el propio Martinoli agradeció en redes sociales el respaldo de sus compañeros y ofreció disculpas a la audiencia por no estar al aire.

El narrador aseguró que su regreso a los micrófonos está previsto para la próxima jornada de la Liga MX.