Martinoli reaparece tras su ausencia en la transmisión del Bolivia vs México

Durante esta tarde del domingo, la ausencia de Christian Martinoli en la transmisión del partido de Bolivia vs México, ocasionó que los televidentes se preguntaran qué había pasado con él y, aunque no recibieron respuesta, por lo menos ya supieron de él.

El destacado comentarista de TV Azteca aparecía en el promocional del juego junto al Dr. García, Jorge Campos, Carlos Guerrero y el resto de integrantes que conformaron la transmisión. Sin embargo, la afición se vio sorprendida al ver que no estaba.

Una vez comenzada la previa del juego, Martinoli no figuraba entre los talentos que la estaban llevando a cabo, cuando usualmente está desde el primer minuto de la transmisión compartiendo cámaras y micrófonos con las figuras antes mencionadas.

Cuando arrancó el juego, los televidentes de TV Azteca se dieron cuenta que, en efecto, el talentoso narrador mexicano no estaba en el partido, algo que desató comentarios en contra de la televisora.

¿Qué dijo Martinoli sobre su ausencia?

Luego de haber puesto en alerta a sus seguidores por no estar en el partido de la Selección Mexicana, el veterano narrador mandó un mensaje en sus redes sociales, donde le agradeció a Jesús Joel quien narró en su lugar.

"Una disculpa por no poder narrar hoy. Gracias a Inmortal, Dr. García y sobre todo a Jesús Joel por estar ahí", escribió Christian Martinoli.

Hasta este punto, se sigue sin saber la razón detrás de la ausencia del icónico comentarista deportivo.