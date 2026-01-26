Carlos Hermosillo, legendario jugador de Cruz Azul desmiente rumores y rechaza padecer una enfermedad terminal

El nombre de Carlos Hermosillo, legendario jugador mexicano y quien se convirtió en ídolo de Cruz Azul, se hizo tendencia en redes sociales tras difundirse un rumor sobre su estado de salud, el cual señalaba que el jugador enfrentaba un diagnóstico de cáncer sin cura.

La noticia generó de inmediato preocupación entre los aficionados al futbol mexicano, quienes lamentaron la situación que atravesaba el goleador, campeón de la Liga MX con los celestes en 1997.

Después de varias horas de silencio y con los mensajes de apoyo en aumento, Hermosillo utilizó sus redes sociales para hablar del tema y desmentir los rumores. Afirmó que se encuentra en perfecto estado de salud.

"Está circulando una información de que tengo cáncer y no hay solución. Yo tuve un cáncer de tiroides hace cinco años, empezó como una tos y me hicieron pruebas. Recibí un tratamiento y finalmente me operaron. Hoy estoy muy bien de salud, gracias a Dios estoy vivito y coleando, así que no hagan caso a esa nota", mencionó.

Carlos Hermosillo es el máximo goleador histórico de Cruz Azul, con más de 160 anotaciones oficiales entre 1991 y 1998, etapa en la que se consolidó como ídolo del club y referente del futbol mexicano.

Su capacidad para definir partidos lo convirtió en pieza clave de los celestes, especialmente en la obtención del título de Liga MX en el Invierno 1997, donde marcó goles decisivos y lideró la ofensiva del equipo.