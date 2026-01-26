Más Información

Cristiano Ronaldo jugaría contra México en el estadio Azteca sólo si aceptan sus exigencias

Cristiano Ronaldo jugaría contra México en el estadio Azteca sólo si aceptan sus exigencias

Carlos Hermosillo, legendario jugador de Cruz Azul desmiente rumores y rechaza padecer una enfermedad terminal

Carlos Hermosillo, legendario jugador de Cruz Azul desmiente rumores y rechaza padecer una enfermedad terminal

Hijo de un legendario jugador de Italia comienza el reto más importante de su vida

Hijo de un legendario jugador de Italia comienza el reto más importante de su vida

Checo Pérez celebra su cumpleaños 36 rodeado de un sinfín de felicitaciones

Checo Pérez celebra su cumpleaños 36 rodeado de un sinfín de felicitaciones

Aclaran pago al SAT de jugadores extranjeros; “falso que todo lo que venga del Mundial va a tener exenciones fiscales”

Aclaran pago al SAT de jugadores extranjeros; “falso que todo lo que venga del Mundial va a tener exenciones fiscales”

El nombre de Carlos Hermosillo, legendario jugador mexicano y quien se convirtió en ídolo de Cruz Azul, se hizo tendencia en redes sociales tras difundirse un rumor sobre su estado de salud, el cual señalaba que el jugador enfrentaba un diagnóstico de cáncer sin cura.

La noticia generó de inmediato preocupación entre los aficionados al futbol mexicano, quienes lamentaron la situación que atravesaba el goleador, campeón de la Liga MX con los celestes en 1997.

Lee también

Después de varias horas de silencio y con los mensajes de apoyo en aumento, Hermosillo utilizó sus redes sociales para hablar del tema y desmentir los rumores. Afirmó que se encuentra en perfecto estado de salud.

"Está circulando una información de que tengo cáncer y no hay solución. Yo tuve un cáncer de tiroides hace cinco años, empezó como una tos y me hicieron pruebas. Recibí un tratamiento y finalmente me operaron. Hoy estoy muy bien de salud, gracias a Dios estoy vivito y coleando, así que no hagan caso a esa nota", mencionó.

Carlos Hermosillo es el máximo goleador histórico de Cruz Azul, con más de 160 anotaciones oficiales entre 1991 y 1998, etapa en la que se consolidó como ídolo del club y referente del futbol mexicano.

Su capacidad para definir partidos lo convirtió en pieza clave de los celestes, especialmente en la obtención del título de Liga MX en el Invierno 1997, donde marcó goles decisivos y lideró la ofensiva del equipo.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS