La mexicana Regina Tarín supera pruebas en WWE y debe elegir entre lucha libre y artes marciales mixtas

La mexicana Regina Tarín, peleadora invicta dentro de las artes marciales mixtas, confirmó que superó con éxito las evaluaciones en el Performance Center de la en Orlando, Florida.

Esta peleadora tricolor es considerada como una de las promesas más fuertes dentro de las MMA y ahora tiene la posibilidad de unirse al universo de la World Wrestling Entertainment (WWE).

La apodada “Kill Bill” cuenta con un estilo agresivo y letal dentro del octágono, lo que le ha permitido mantener un récord de 7-0 en el circuito profesional desde su debut.

Ha competido en promociones como Combate Global y Budo Sento Championship, donde destacó en la división de peso gallo gracias a sus finalizaciones por nocaut técnico y sumisión.

Su combinación de potencia, técnica y carisma convenció a los reclutadores de la WWE de que posee cualidades para destacar dentro de los encordados de la lucha libre profesional.

Durante el último tryout de la WWE, Tarín fue la única representante de Latinoamérica entre los prospectos evaluados.

Y, en esta fase de pruebas, la atleta tuvo la oportunidad de compartir experiencias con algunas leyendas de la empresa de lucha de Estados Unidos, como fue el caso de John Cena, quien tras su retiro reciente se estableció como embajador de la marca y participa activamente en la formación de nuevos talentos.

De hecho, a través de sus redes sociales la peleadora mexicana ha compartido algunas postales de su experiencia en el tryout y junto a 'The Marine'.

Cabe señalar que, aunque la ya extendió la invitación para unirse a su sistema de desarrollo, Regina aclaró que se encuentra en espera de tomar su mejor decisión, ya que hasta el momento su prioridad es su carrera dentro de las artes marciales mixtas.

