NFL: Patriots y Seahawks se verán las caras en el Super Bowl LX; días, horarios y todo lo que debes saber

Ya está el escenario listo. El próximo 8 de febrero en el estadio Levi’s de Santa Clara, California, los Patriots de New England enfrentarán a los Seahawks de Seattle en el Super Bowl LX, en lo que será una reedición de una de las definiciones por el título de campeón más recordadas en la historia de la NFL.

Hace 11 años, en Glendale, Arizona, los Pats conquistaron el Super Bowl XLIX gracias a una intercepción en la línea de gol del novato esquinero Malcolm Butler a Russell Wilson con 26 segundos en el reloj. Esa noche, Tom Brady lanzó cuatro pases de touchdown y estableció un récord personal con 13 pases de touchdown en un partido con el trofeo Vince Lombardi en juego y superó la marca de Joe Montana de 11. Fue nombrado el Jugador Más Valioso del Super Bowl por tercera vez en su carrera y marcó el inicio de una década que terminaría con otros dos anillos de campeón.

Esa herida sigue abierta en los corazones de los aficionados de Seattle, que ahora buscan vengarse de la mano de Sam Darnold y Mike Macdonald para conseguir su segundo trofeo.

El conjunto de Nueva Inglaterra tiene seis campeonatos y en su aparición número 12 en el Súper Domingo buscará superar a los Steelers de Pittsburgh y convertirse en el equipo más ganador.

Después de siete años de reconstrucción, los Pats vuelven al partido más importante de la temporada después de superar a los Broncos de Denver y ganar el Campeonato de la Conferencia Americana, mientras los Seahawks, que entraron a playoffs como el máximo favorito a ganar el trofeo Vince Lombardi según las casas de apuesta, mantuvieron su invicto en Finales de la Conferencia Nacional al derrotar a los Rams de Los Ángeles en Lumen Field.

En dos semanas habrá nuevo campeón de la NFL, y todos los amantes del futbol americano esperan una definición igual de memorable que aquella que Patriotas y Halcones Marinos protagonizaron en 2015. Maye y Darnold, ambos en la lucha por su primer anillo.

A continuación, te presentamos todo lo que debes saber del Super Bowl LX.

¿CUÁNDO ES EL SUPER BOWL LX?

Día: Domingo 8 de febrero

Hora: 17:30 horas

Dónde: Estadio Levi's, Santa Clara, California

¿QUIÉNES JUEGAN EL SUPER BOWL LX?

New England Patriots (Conferencia Americana) vs Seattle Seahawks (Conferencia Nacional)

¿DÓNDE VER EL SUPER BOWL LX?