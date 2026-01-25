NFL: Los Patriots conquistan la Conferencia Americana y vuelven al Super Bowl después de siete años

La nueva era llegó. Después de siete años, los Patriots de New England están de vuelva en el Super Bowl.

Ya no son Bill Belichick ni Tom Brady los protagonistas, sino Drake Maye y Mike Vrabel. Los Pats jugarán el Super Bowl LX después de vencer (10-7) a los Broncos de Denver en un Empower Field cubierto de nieve.

Para el arranque del último cuarto, el campo de juego era un lienzo blanco en el que los errores marcaron el rumbo del partido. Con temperatura de -7 grados centígrados y con el viento que dejó su impacto a 19 kilómetros por hora, Nueva Inglaterra se sintió como en casa.

Los pateadores tuvieron una tarde de pesadilla. Tanto Andrés Borregales como Wil Lutz fallaron dos goles de campo. Denver "perdonó" a la visita y con 2:11, Christian González interceptó al suplente Jarrett Stidham para sentenciar el encuentro.

Drake Maye, volvió a ser la figura del equipo. Condicionado por el clima, lanzó para 86 yardas y no tuvo pases de anotación, pero fue él quien llevó el ovoide a las diagonales con un touchdown vía terrestre; aunque no fue interceptado, sufrió cinco capturas. Cuando recibió el trofeo al mejor jugador de la Conferencia Americana, el público cantó al grito de "MVP".

Vrabel, se convirtió en la segunda persona en la historia en llevar a un equipo a un Super Bowl como jugador y como entrenador en jefe.

Los Pats están en el Super Bowl porque no dejaron dudas que son el mejor equipo de la Conferencia Americana. Incluida la postemporada están invictos en condición de visitante. Ahora los espera el estadio Levi's de Santa Clara para cumplir el sueño de un nuevo campeonato.

