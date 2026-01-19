El Grande Americano sorprende al público con la camiseta de México en WWE

Uno de los luchadores de la WWE que más ha conectado con la afición mexicana en los últimos años es, sin duda alguna, El Grande Americano, gladiador que en pocos meses logró convertirse en uno de los favoritos de la grada.

Con múltiples presentaciones en México, gracias a que la compañía estadounidense compró Triple A, el esteta recibió el cariño de la gente, mismo que correspondió al no solo hablar en español, sino también al usar modismos.

El luchador, interpretado por Ludwig Kaiser, compartió su amor por México, su cultura, su gente y su música. En la reciente edición de RAW, uno de los shows principales de la WWE, dejó un guiño al futbol mexicano.

Después de mostrar su afición por el América en redes e incluso recibir una camiseta del equipo de André Jardine, El Grande Americano se unió a la cuenta regresiva de la Copa del Mundo y apareció antes de su pelea con el nuevo jersey del equipo de Javier Aguirre.

La presentación no pasó desapercibida en redes sociales, que celebraron verlo por algunos segundos con la indumentaria y luego ganar a Je’Von Evans, quien terminó lesionado.