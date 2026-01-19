Niña sufre caída en el protocolo del Santos vs Juárez, recibe ayuda de jugadores y un regalo de El Gato Ortiz

Más Información

La Liga MX cerró este domingo una fecha más del Clausura 2026, con el duelo entre Santos Laguna y Bravos de Juárez, partido que terminó en empate (2-2) en la cancha del TSM.

El encuentro, que prolongó la mala racha de los laguneros, fue escenario de un incidente en la previa, cuando una pequeña tropezó con la lona publicitaria durante el protocolo de inicio.

El incidente ocurrió debido a que la menor, quien caminaba con bastones, se atoró y cayó al césped, lo que provocó de inmediato la reacción de jugadores como Javier Abella y Sebastián Jurado, quienes acudieron en su auxilio.

Después de incorporarse, la niña tomó el micrófono y leyó el mensaje de la Liga MX, relacionado con la inclusión en el fútbol: "En la cancha y en la tribuna el respeto y la inclusión son parte del juego. Juega limpio, siente tu Liga", mencionó.

Con la ovación de los aficionados y el aplauso de los futbolistas y árbitros en la cancha, Marco Antonio “Gato” Ortiz felicitó a la menor y le regaló una de sus tarjetas como recuerdo de su participación.

El gesto de los jugadores y del árbitro central recibió de inmediato el reconocimiento de los usuarios en redes sociales.

