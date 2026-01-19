Aficionado mexicano limpia la placa de Hugo Sánchez en el Atlético de Madrid tras vandalismo

Hugo Sánchez es, sin duda alguna, el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, un hombre que con enormes cualidades se convirtió en pieza fundamental de Pumas y, gracias a sus actuaciones en México, dio el salto al balompié europeo.

Fue en 1981 cuando el Atlético de Madrid decidió apostar por aquel delantero que parecía destinado a romper moldes. Su fichaje no solo abrió las puertas de Europa para un futbolista mexicano, sino que marcó el inicio de una leyenda.

Lee también David Faitelson presume montar a caballo y las redes lo trollean: "Mejor usa un elefante"

En su etapa con los Colchoneros, el atacante fue blanco de insultos racistas y demostró su capacidad en la cancha al conquistar la Copa del Rey en 1985 y el título de Pichichi en esa misma temporada.

La fama obtenida le permitió fichar por el Real Madrid, acérrimo rival que le hizo perder el cariño de la afición rojiblanca. A pesar de ello, sorprendió ver una placa de Hugo Sánchez en el Estadio Metropolitano de Madrid, misma que ha sido vandalizada en múltiples ocasiones.

Lee también Liga MX: Así queda la Tabla General tras el cierre de la Jornada 3 del Clausura 2026

Las acciones que se han vuelto virales quedaron de lado gracias a un aficionado mexicano, quien, durante su estancia en la capital de España, no dudó en limpiar el reconocimiento al exfutbolista de la Selección Mexicana, parte del Paseo de Leyendas.

"Honor y RESPETO a quien lo merece. ¡Que se sienta el Power Mexicano!", escribió el seguidor, quien con unos pañuelos y jabón dejó la placa reluciente. Sin embargo, será retirada tras una votación y sustituida por la del colombiano Falcao.