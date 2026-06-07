El viernes pasado un sismo de 5.2, con epicentro en Ometepec, Guerrero, tomó desprevenidos a muchos y espantó a otros tantos.

A pesar de que se percibió el movimiento telúrico en la Ciudad de México, la alerta sísmica no se activó en los celulares. Eso sí, el sismo dejó un buen susto del que muchos tuvieron tela de dónde cortar: en redes sociales la oportunidad no se desaprovechó y una avalancha de memes fue la respuesta.

Otro de los grandes memes que pudo verse en los últimos días fue un tema que ya es clásico en esta sección: el futbol, con sus pasiones y desesperaciones, que cada semana da de qué hablar.

Foto: Vía X.

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Ahora fue el turno de los Pumas. En un tiempo donde el Club Universidad Nacional se vislumbraba bajo una luz estable, la renuncia de Efraín Juárez ha venido a cimbrar todo, como si también se tratara de un pequeño sismo.

Lo que se sabe es que el director técnico no llegó a un acuerdo con la directiva para el armado del plantel rumbo al Apertura 2026. Y lo mejor fue retroceder después de no sentirse respaldado por la vicepresidencia deportiva del conjunto universitario, que encabeza Antonio Sancho. La afición, en fin, no se quedó callada y reaccionó con bastante humor.

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