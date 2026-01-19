David Faitelson presume montar a caballo y las redes lo trollean: "Mejor usa un elefante"

Más Información

David Faitelson es, sin duda alguna, uno de los periodistas más influyentes de México en materia deportiva, gracias a su enorme trayectoria y conocimiento, lo que le permite opinar sobre diferentes disciplinas.

El ahora comentarista de Televisa ha generado en sus redes sociales una plataforma para debatir con los usuarios, quienes no siempre están de acuerdo con sus opiniones en pantalla o en las plataformas digitales.

Esa relación de choque constante le ha generado al comunicador ser blanco de muchas críticas e insultos. Muestra de ello se dio en su cuenta de Instagram, en la que publicó hace unas horas una experiencia en Atlixco, Puebla, donde pudo montar a caballo.

En las imágenes compartidas se puede ver a Faitelson disfrutar de un momento de calma, escena que de inmediato recibió comentarios de burla por parte de los usuarios.

Con comentarios como: "Querido David, mejor usa un elefante", "El cuaco: ‘Ora, güey… de uno en uno’", "Maravillosa fue la bofetada que te dio el dromedario de Tepito" y "¡Qué bonito animal! Y también el caballo", los usuarios se lanzaron contra el comunicador, quien respondió y les pidió ser más creativos.

"Je, je, je… Yo también, aunque esperaba que fueran más creativos… En fin… ¡Envidiosos!", escribió Faitelson.

