Las ganas de los mexicanos para salir de vacaciones se redujeron de cara a la Copa Mundial de Futbol y la temporada de verano, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (Enco).

Durante los primeros 20 días de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico) consultaron a los consumidores de 32 ciudades sobre sus posibilidades económicas para salir de vacaciones en los próximos 12 meses.

La encuesta reveló el desánimo entre los viajeros, ya que el indicador de confianza se colocó en 37.5 puntos, por debajo de los 41.8 registrados durante mayo de 2025.

La Enco también reveló que la confianza de los mexicanos en torno al comportamiento de los precios en los siguientes 12 meses se redujo de 18 a 15.3 puntos.

Analistas de Banorte calculan que los servicios turísticos se van a encarecer debido al Mundial, cuyo partido inaugural será el jueves en la Ciudad de México, aunque esperan que el alza sea transitoria.

Al monitorear las 55 principales ciudades del país, el Inegi encontró que todos los servicios turísticos están subiendo por arriba de la inflación, cuya tasa llegó a 4.1% durante la primera mitad de mayo.

Precios por las nubes

Los boletos de avión se elevaron 13.3% y fue la mayor alza desde diciembre de 2024; mientras que los servicios de restaurante se encarecieron 6.1%; las tarifas hoteleras, 5.2%; y los paquetes de viaje, 4.8%. Los pasajes de autobús foráneo cuestan 6% más que hace un año y las cuotas de autopistas se incrementaron 4.3%, señala el instituto que tiene de presidenta a Graciela Márquez Colín.

Índice de confianza

La gasolina premium se disparó 10.6% y se trata del mayor aumento desde febrero de 2022, aunque la regular subió sólo 0.3%.

Analistas de Barclays coinciden en que los servicios subirán por el Mundial, especialmente boletos de avión, hoteles, restaurantes y transporte local, pero se desvanecerá en los meses siguientes.

Los resultados de la encuesta que Citi aplicó a 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis muestran que el sector privado prevé que la inflación se mantendrá por arriba de 4% durante junio.

De confirmarse, será el quinto mes consecutivo en el que la inflación, el también llamado impuesto de los pobres, queda fuera del intervalo de variabilidad de 2% a 4% que Banxico estableció para lograr el objetivo explícito de 3%.

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