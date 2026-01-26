Checo Pérez celebra su cumpleaños 36 rodeado de un sinfín de felicitaciones

Este 26 de enero, Sergio Pérez cumple 36 años, mientras se prepara para debutar con Cadillac en la Fórmula 1.

La Temporada 2026 de la F1 marcará el regreso del piloto mexicano, luego de un año sabático que tomó tras su salida de Red Bull.

El tapatío volverá a la máxima categoría del automovilismo, de la mano de la nueva escudería estadounidense.

La nueva campaña de la Gran Carpa arrancará en marzo con el Gran Premio de Australia, por lo que cada vez está más cerca el momento de que Checo Pérez vuelva a subirse a un monoplaza para buscar un nuevo podio.

Lee También La mexicana Regina Tarín supera pruebas en WWE y debe elegir entre lucha libre y artes marciales mixtas

En 2026, el que es considerado el mejor piloto mexicano de todos los tiempos disputará su decimoquinta temporada y luchará por alcanzar su podio número 40 y su séptima victoria.

Cabe recordar que el originario de Guadalajara compartirá asiento con el finlandés Valtteri Bottas, exvolante de Williams, Mercedes, Alfa Romeo y Sauber.

La pareja que conforman los dos subcampeones del mundo es una de las que más llaman la atención para el inicio de la temporada de F1, aunque todo dependerá de cómo se comporte su bólido.

Lee También Carolina Villavicencio sobre representar a México con éxito en el inline freestyle: “Ha sido un sueño”

Este lunes 26 de enero, comenzó la pretemporada en el Circuito de Barcelona-Cataluña de España, por lo que Checo Pérez ya se encuentra alistándose para arrancar de la mejor manera este nuevo año.

El tapatío se encuentra practicando con su nuevo monoplaza el mismo día de su cumpleaños número 36.

Rodeado de un sinfín de felicitaciones, el piloto de Cadillac ha recibido un nuevo año de vida, que será más que especial por su regreso a la F1.

A lo largo del día, en las redes sociales, han aparecido varios mensajes para celebrar el cumpleaños de Checo Pérez.

La Escudería Telmex, el Gran Premio de México, la Fórmula 1, Cadillac, entre muchas otras cuentas oficiales le dedicaron unas palabras por el aniversario de su nacimiento.

De igual forma, uno de los mensajes más especiales que recibió fue el de su hermana, Paola, quien, en su Instagram, publicó lo que sentía lo que significa para ella el cumpleaños de Sergio.

“Hoy celebramos tu vida. 36 años de pura pasión, disciplina y corazón. No solo eres un piloto excepcional, sino un hermano admirable que inspira con cada vuelta, cada caída y cada regreso más fuerte que antes”, le dedicó.