Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Sheinbaum encabeza ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución de 1917; sigue el minuto a minuto

Díaz-Canel agradece apoyo a Sheinbaum ante presión de EU; "Cuba no está sola", afirma

Alcalde de Tequila ocultó su declaración patrimonial; como regidor en 2023, dijo dedicarse a compra-venta de caballos

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

CDMX trabajará con empresarios para aplicar "home office" en el Mundial 2026; Frausto detalla plan turístico en Con los de Casa

Morena y Burgueño encabezan las preferencias a gubernatura

Tras captura de edil de Tequila, policía estatal tomará control de la seguridad; realizarán revisión administrativa y de armamento

Washington. La exsecretaria de Estado de EU, , aseguró a representantes republicanos que no tiene ningún problema en realizar una declaración pública televisada ante el Congreso sobre sus vínculos con el fallecido .

Su mensaje, que publicó en su cuenta de X, llega unos días después de que ella y el expresidente de Estados Unidos acordaran testificar ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes como parte de la investigación de este órgano sobre Epstein.

Los Clinton acordaron los términos de la declaración con el presidente del Comité de Supervisión, el republicano por Kentucky, James Comer, quien en el último momento habría agregado el requisito de grabar en vídeo la comparecencia de la expareja presidencial.

Esto habría provocado la reacción de Hillary Clinton en las redes al dirigirse directamente a Comer: “Detengamos los . Si quieres esta pelea, hagámosla... en público”, escribió.

“Te encanta hablar de transparencia. No hay nada más transparente que una con las cámaras encendidas. Estaremos allí”, retó Clinton a Comer.

La exsecretaria de Estado no disimuló su malestar por las tácticas de los republicanos: “Durante seis meses dialogamos de buena fe con los republicanos del Comité de Supervisión. Les dijimos lo que sabíamos, bajo juramento. Lo ignoraron todo. Modificaron las y convirtieron la rendición de cuentas en un ejercicio de distracción”.

La en torno a las declaraciones de Hillary y Bill Clinton, que están previstas para el 26 y el 27 de febrero, se mantiene y sigue la incógnita sobre si finalmente serán públicas o no.

