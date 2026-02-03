Más Información

EU agradece esfuerzos de Sheinbaum por el Tratado de Aguas; Rubio ve "victoria para agricultores y ganaderos estadounidenses"

EU agradece esfuerzos de Sheinbaum por el Tratado de Aguas; Rubio ve "victoria para agricultores y ganaderos estadounidenses"

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

TikTok se afianza en México como canal de negocios; amplía estrategia para Pymes

TikTok se afianza en México como canal de negocios; amplía estrategia para Pymes

“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

Disparan contra vivienda de alcalde panista de Banderilla, Veracruz; PAN condena ataque armado

Disparan contra vivienda de alcalde panista de Banderilla, Veracruz; PAN condena ataque armado

Estudiantes poblanos crean satélite; "Gxiba-1" vigilará al Popocatépetl desde el espacio

Estudiantes poblanos crean satélite; "Gxiba-1" vigilará al Popocatépetl desde el espacio

Bill Clinton y Hillary Clinton declararán por separado a finales de febrero ante una comisión del Congreso que investiga el caso del difunto estadounidense , anunció el martes este panel.

La exjefe de la diplomacia estadounidense presentará su el 26 de febrero, mientras que el expresidente Clinton (1993-2001) lo hará el día 27, indicó la Comisión en un comunicado.

El panel quiere escuchar a por sus nexos con Epstein, y a por lo que ella pueda saber sobre la relación entre su esposo y el financiero que se suicidó en prisión en 2019.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo hacer el registro de un celular con número Movistar Guía sencilla. Foto: Canva

¿Cómo hacer el registro de mi celular con número Movistar? Guía sencilla

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Un boleto asegura la visa? Estados Unidos aclara qué otorga FIFA PASS

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Trámite de visa americana de turista: ¿Es obligatorio llevar estados de cuenta bancarios?

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte