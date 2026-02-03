Más Información
Bill Clinton y Hillary Clinton declararán por separado a finales de febrero ante una comisión del Congreso que investiga el caso del difunto criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein, anunció el martes este panel.
La exjefe de la diplomacia estadounidense presentará su testimonio el 26 de febrero, mientras que el expresidente Clinton (1993-2001) lo hará el día 27, indicó la Comisión en un comunicado.
El panel quiere escuchar a Bill Clinton por sus nexos con Epstein, y a Hillary Clinton por lo que ella pueda saber sobre la relación entre su esposo y el financiero que se suicidó en prisión en 2019.
