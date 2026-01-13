En medio del escándalo por las acusaciones de presunto abuso sexual infantil, el actor Timothy Busfield ha decidido entregarse a las autoridades de Nuevo México.

A principios de mes, medios estadounidenses informaron que existía una orden de arresto contra Busfield, luego de que dos menores de edad lo señalaran de abuso y contacto sexual criminal.

Esta mañana, el histrión de 68, se entregó voluntariamente; sin embargo, negó los cargos en su contra.

De acuerdo con TMZ, minutos antes de entregarse, Busfield visitó la oficina de su abogado, en Albuquerque, donde calificó los señalamientos como una "mentira" y sostuvo: "No les hice nada a esos pequeños".

Los hechos habrían ocurrido en 2022, durante las grabaciones de la serie "The Cleaning Lady". La fiscalía reveló que las víctimas serían dos niños actores que participaron en la producción y que, en ese entonces, tenían 7 y 8 años de edad.

En paralelo al proceso penal, Warner Bros. ordenó una investigación independiente sobre lo ocurrido y, según el medio estadounidense, la abogada Christina McGovern (quien estuvo al frente de las indagaciones) declaró que no encontró evidencia de una conducta inapropiada ni que Busfield hubiera estado a solas con las menores.

Por su parte, la defensa del actor sostiene que la denuncia tiene un trasfondo de venganza; y es que, la madre de los niños expresó sus deseos de "hacerle pagar" a Busfield por retirar a los niños de la última temporada de las serie.

Mientras el caso avanza en tribunales, NBC canceló la emisión de un episodio de "La ley y el orden" en el que Busfield tenía una participación programada.