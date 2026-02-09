Más Información

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

"Está detenido en este momentos el envío de petróleo a Cuba", confirma Sheinbaum; buscamos evitar afectaciones a México, explica

"Está detenido en este momentos el envío de petróleo a Cuba", confirma Sheinbaum; buscamos evitar afectaciones a México, explica

Sandra Cuevas arranca negocios con socios misteriosos y “favores” para eventos; busca financiar su regreso político

Sandra Cuevas arranca negocios con socios misteriosos y “favores” para eventos; busca financiar su regreso político

Super Bowl LX: Los Seahawks aplastan a los Patriots y conquistan su segundo campeonato en la NFL

Super Bowl LX: Los Seahawks aplastan a los Patriots y conquistan su segundo campeonato en la NFL

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Super Bowl: Sheinbaum reacciona a show de medio tiempo de Bad Bunny; destaca mensaje de unidad y amor

Super Bowl: Sheinbaum reacciona a show de medio tiempo de Bad Bunny; destaca mensaje de unidad y amor

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Redes bajan consumo de alcohol en adolescentes

Redes bajan consumo de alcohol en adolescentes

Tequila, Jalisco, tras la detención del alcalde; “Le decíamos Lord Farquaad, porque era como un reyezuelo”

Tequila, Jalisco, tras la detención del alcalde; “Le decíamos Lord Farquaad, porque era como un reyezuelo”

CDMX, sin nuevos partidos políticos

CDMX, sin nuevos partidos políticos

Londres. El primer ministro británico, , bajo presión tras la dimisión de su jefe de gabinete y de su director de comunicación, por los vínculos de su exembajador en Estados Unidos con , no contempla dejar el cargo y está “centrado” en su trabajo.

Ante la pregunta de si Starmer podría dimitir este lunes, uno de sus portavoces respondió negativamente y afirmó que el primer ministro está “centrado en su trabajo” y “ocupándose de la labor de implementar cambios en todo el país”.

El líder laborista tiene previsto dirigirse al final del día a los diputados de su partido, cuando algunos de ellos se han sumado a los llamamientos de la oposición conservadora para que dimita.

Lee también

El director de comunicación, Tim Allan, dimitió el lunes, en un nuevo revés para el líder laborista tras el escándalo sobre los vínculos entre el delincuente sexual Jeffrey Epstein y su exembajador en Washington, .

“He decidido retirarme para permitir la formación de un nuevo equipo en Downing Street”, declaró Allan, en un comunicado, menos de 24 horas después de la dimisión del jefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney.

“Deseo al primer ministro y a su equipo el mayor de los éxitos”, añadió Allan, que ocupaba el cargo desde hacía cinco meses.

Lee también

El gobierno de Starmer está sumido en una crisis sin precedentes tras las últimas revelaciones sobre las relaciones entre el exembajador en y Epstein.

Vínculos Epstein-Mandelson

El jefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, anunció su renuncia el domingo, por haber “aconsejado” al primer ministro nombrar a Mandelson como embajador en, pese a sus relaciones con Epstein.

“Tras una madura reflexión, decidí renunciar al gobierno. El nombramiento de Peter Mandelson fue un error (...) Aconsejé al primer ministro este nombramiento y asumo la responsabilidad”, anunció McSweeney.

Lee también

La semana pasada, Starmer ya excluyó dimitir, pese a las críticas por nombrar en 2024 como embajador en Washington a Mandelson.

“Tengo la intención de seguir llevando a cabo ese trabajo vital para nuestro país porque creo que es el enfoque absoluto y la máxima prioridad de este gobierno”, dijo Starmer.

Mandelson, de 72 años, es una de las figuras que se vieron salpicadas por las últimas revelaciones por vínculos con el fallecido financiero estadounidense, que se suicidó en prisión en 2019, cuando enfrentaba cargos por de menores.

Lee también

Los intercambios de correos electrónicos entre Epstein y Mandelson mostraban amistad, , fotos privadas, así como evidencia de que el diplomático británico compartió información confidencial con el financiero hace casi dos décadas.

“Siento haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado”, declaró el jueves el líder laborista británico.

Por su parte, la jefa de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, aumentó este lunes la presión sobre el dirigente laborista.

Lee también

“Que le hayan aconsejado mal no puede ser una buena excusa para un dirigente”, subrayó Badenoch durante una entrevista en BBC Radio 4.

“Su posición ahora es insostenible. Los asesores asesoran, los dirigentes deciden. Él tomó una mala decisión y debería asumir sus responsabilidades”, declaró Badenoch.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda

Confirmado pago DOBLE en marzo para adultos mayores: quiénes lo reciben, monto y fecha exacta. Foto: Especial

Pago DOBLE para pensionados en marzo: quiénes lo reciben, monto confirmado y fecha exacta

CBP. Foto: EFE

Las 10 preguntas que Migración (CBP) siempre hace al llegar a Estados Unidos por tierra o avión

Maleta de avión. iStock/ Nutthaseth Vanchaichana

¿Vuelas por primera vez? Todo lo que debes saber para viajar en avión (paso a paso)

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos