La Embajada de Estados Unidos en México actualizó la ubicación donde se realizan las entrevistas consulares para trámites de visa.

Mientras, el Centro de Atención al Solicitante (CAS) continúa operando en su sede habitual.

Aquí te contamos de forma clara dónde acudir, en qué horarios atienden y cómo se lleva a cabo todo el trámite.

El CAS de la colonia Juárez sigue siendo el primer paso para datos biométricos y fotografía. Foto: Fernanda Rojas. El Universal

¿Cómo es la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en CDMX?

A partir de finales de noviembre, las entrevistas para la visa americana se realizan en las nuevas instalaciones de la Embajada de Estados Unidos, ubicadas en la zona de Polanco.

Se encuentra en la esquina de avenida Casa de la Moneda y calzada Legaria, en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, muy cerca del Museo Soumaya.

Esta sede concentra ahora las entrevistas consulares, por lo que es importante no confundirla con el CAS, que permanece en otro punto de la ciudad.

El horario de atención en la nueva embajada es de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

Las estaciones de Metro más cercanas son Polanco y San Joaquín, ambas de la Línea 7 (naranja). Desde cualquiera de las dos el trayecto a pie esde 8 a 10 minutos.

¿Dónde está el CAS y para qué sirve?

El Centro de Atención al Solicitante (CAS) sigue ubicado en Hamburgo 213, colonia Juárez, entre Varsovia y Praga.

Este espacio se encarga del proceso previo a la entrevista, donde se toman:

Fotografía oficial para la visa

Huellas dactilares

Revisión básica de documentos

En pocas palabras, primero acudes al CAS para los datos biométricos y después a la embajada para la entrevista consular.

Cientos de personas acuden diariamente a tramitar su visa en los horarios oficiales de atención. Foto: Unsplash

El CAS opera generalmente de lunes a viernes de 7:00 a 17 horas, y los sábados de 7:00 a 14:00 horas.

¿Cuál es el proceso para las citas?

El proceso se divide en dos citas principales:

Primero se agenda la visita al CAS para los datos biométricos y después la entrevista en la embajada o consulado correspondiente.

Ambas citas se programan (hora y fecha) a través del sistema oficial una vez que el pago de la visa queda registrado.

Las entrevistas en la nueva sede de CDMX se realizan dentro del horario laboral de lunes a viernes.

¿Cuáles son requisitos básicos para solicitar la visa?

Para la visa de turista se solicita:

Pasaporte vigente

Formulario DS-160 llenado en línea

Fotografías recientes (en algunos casos)

Comprobantes de solvencia económica

Documentos que respalden el motivo del viaje

Comprobante de pago de la tarifa correspondiente

Primero se llena el formulario DS-160 con los datos personales y del viaje.

Después se realiza el pago de la visa, el cual es únicamente en efectivo, siguiendo las instrucciones del sistema oficial, en sucursales bancarias.

Una vez que el pago se refleja (puede tardar hasta dos días hábiles), se agendan las dos citas: CAS y entrevista consular.

Conocer las ubicaciones y tiempos de atención facilita el proceso para solicitar la visa americana. Foto: Unsplash

Con esta nueva organización entre la nueva embajada y el CAS en la colonia Juárez, el proceso de visa en la CDMX queda más claro: primero biométricos, luego entrevista (ya sea de primera vez o para renovación de visa).

Tener ubicaciones y horarios presentes puede ahorrarte tiempo y contratiempos al momento de realizar tu trámite.

