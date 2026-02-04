Huejotzingo es pueblo mágico desde 2023 y ‘cuna’ de la evangelización en la Nueva España. Ahí, en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, frailes franciscanos construyeron en 1524 el Convento de San Miguel Arcángel, el primero en su tipo en el actual territorio mexicano.

Es un atractivo poco conocido del municipio, al igual que su ‘carnaval histórico’, único en el país. Durante la fiesta, miles de danzantes se visten con atuendos que son auténticas obras de arte.

Es el evento en su tipo más importante de Puebla, uno de los más grandes de México y una experiencia imperdible.

¿Dónde está el pueblo mágico de Huejotzingo?

El pueblo mágico de Huejotzingo forma parte de la Zona Metropolitana de Puebla, muy cerca del volcán Iztaccíhuatl.

Foto: Gobierno Municipal de Huejotzingo

Desde Puebla capital son unos 40 minutos en auto, mientras que de la CDMX son poco menos de 2 horas.

Lee también: Año Nuevo Chino: ¿a qué hora es el desfile de dragones en CDMX?

¿Por qué es tan especial el carnaval del pueblo mágico de Huejotzingo?

Aunque en el carnaval del pueblo mágico de Huejotzingo hay música y danza como en todos los demás, es único porque sus comparsas le ‘dan vida’ a 3 historias de importancia histórica, cultural y religiosa para la región.

Foto: Gobierno de Puebla

La primera consiste en el primer casamiento indígena en la Nueva España bajo la tradición católica. Se forman parejas vestidas con ropa de manta, sombreros, máscaras y canastas con dulces, mientras otros grupos representan a los guerreros del señorío huejotzinga, ataviados con copilli (sombrero con plumas), pecheras bordadas con detalles prehispánicos, faldas de plumas, capas y la réplica de un 'macuahuitl' (arma indígena).

Luego está la Batalla de Puebla, donde los integrantes de las comparsas se ‘dividen’ en batallones representando a soldados del ejército francés y mexicano. Desfilan con música de viento y accionan sus mosquetones cargados con pólvora.

Así se componen sus vestimentas:

Zacapoaxtla: sombrero con hebras de papel china tricolor, pantalón blanco, medias negras, pechera, gazné y talines bordados, máscara, caja de pólvora, mosquetón y un cotón negro aperlado.

Indio serrano: sombrero con ixtle tejido y una imagen de la Virgen de Guadalupe, cotón negro con bordados, pantalón blanco, máscara, mosquetón, gazné y una barcina con frutas.

Turco: turbante brilloso, chaquetín azul, talines bordados, enagüilla blanca, máscara, mosquetón y caja de pólvora.

Zapador: penacho con águila imperial, chaquetín azul, pantalón rojo, botas, talines bordados, máscara con barba, mosquetón y botas.

Zuavo: gorro, chaquetín azul con bordados, enagüilla roja, medias blancas, mosquetón y caja de pólvora.

Los atuendos son muy elaborados y complejos. Sus precios van de los $70,000 hasta los $200,000 pesos cada uno.

Finalmente, la tercera historia del carnaval de Huejotzingo es la leyenda de Agustín Lorenzo, un bandido novohispano que defendía a los campesinos explotados por los hacendados y que estaba enamorado de ‘La Dama’, hija del corregidor del pueblo.

Foto: Gobierno Municipal de Huejotzingo

Un día, Agustín decidió secuestrar a la mujer y a un sacerdote para casarse a escondidas en la cueva del Zopilote. Sin embargo, el padre de ‘La Dama’ se enteró y envió soldados, quienes lo colgaron de un árbol.

Roberto Solís Valles, presidente municipal de Huejotzingo, indica que, para la edición 158 participarán aproximadamente 70,000 danzantes.

¿Cuándo es el carnaval del pueblo mágico de Huejotzingo?

El carnaval del pueblo mágico de Huejotzingo se celebrará del 14 al 17 de febrero.

Foto: Gobierno de Puebla

Durante el primer día hay una ceremonia simbólica en el centro. Las autoridades municipales le ‘entregan’ el pueblo al jefe del carnaval. Por la tarde, se lleva a cabo el primer gran desfile.

Lee también: Dónde tomarse la foto con el trofeo de la Copa Mundial FIFA 2026

Los siguientes días, las comparsas recorren las principales calles de la localidad, desde las 12:00 p.m. Al finalizar, se hacen las representaciones de la leyenda de Agustín Lorenzo y el primer casamiento indígena.

Visita el perfil de Facebook: ‘Gobierno Municipal de Huejotzingo’.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters