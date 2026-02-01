Un lugar imperdible en Ciudad de México es el Palacio de Bellas Artes. Esta joya arquitectónica del Centro Histórico, no solo destaca por su arquitectura art nouveau al exterior y art déco al interior, sino por la variedad de sus actividades: conciertos, exposiciones, recitales de baile y mucho más.

Si quieres lanzarte a disfrutar su cartelera, en Destinos te decimos cuánto cuesta la entrada este 2026 y qué incluye.

El Palacio de Bellas Artes resguarda murales y exposiciones que pueden recorrerse de martes a domingo. Foto: Unsplash

¿Qué hacer en el Palacio de Bellas Artes en febrero?

El Palacio de Bellas Artes es un imponente edificio histórico de mármol blanco que se alza en la esquina del Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez. Su construcción comenzó a inicios del siglo XX y fue inaugurado en 1934, por lo que lleva más de nueve décadas siendo el foro artístico máximo del país.

Sus muros interiores resguardan 17 murales creados por artistas mexicanos como Diego Rivera y José Clemente Orozco, además presenta exposiciones temporales y una sala principal para espectáculos de ópera, danza y teatro.

La entrada al vestíbulo y para apreciar sus murales es gratuita.

Por otra parte, en febrero, su cartelera se encuentra repleta de opciones:

Sala Principal

Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández

Durante más de seis décadas, el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández ha sido la compañía de danza tradicional más famosa del país y una de las más reconocidas a nivel internacional.

Tiene cerca de 120 coreografías originales que recorren distintas regiones de México, mientras se disfruta una puesta con bailarines en trajes típicos, música en vivo y mucho ambiente.

Horarios: domingos 8, 15 y 22 de febrero a las 9:30 y 20:30 horas; y miércoles 4, 11, 18 y 25 a las 20:30 horas.

Costos: de $350 a $1,400.

Para todo el público.

Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández. Foto: Palacio de Bellas Artes

Gala con Arturo Chacón Cruz: homenaje a Juan Gabriel y José José

El tenor mexicano Arturo Chacón Cruz regresa al Palacio de Bellas Artes con una gala dedicada a dos íconos de la música popular mexicana.

Acompañado por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y el Estudio de la Ópera de Bellas Artes, este concierto ofrece versiones sinfónicas de éxitos de Juan Gabriel y José José, en una velada que mezcla nostalgia, celebración y armonía.

Horario: domingo 8 de febrero a las 17:00 horas.

Costos: de $250 a $1,500.

Para mayores de 10 años.

Arturo Chacón Cruz rinde homenaje a Juan Gabriel y José José en una gala orquestal llena de nostalgia. Foto: Palacio de Bellas Artes

Orquesta de Cámara de Bellas Artes: concierto inaugural

Concierto que marca el inicio de temporada de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, en un espacio repleto de músicos talentosos.

Horario: jueves 12 de febrero a las 20:00 horas.

Costos: Luneta $200, Anfiteatro $160 y Galería $100.

Para mayores de 8 años

Orquesta Sinfónica Nacional

La principal orquesta del país se presenta bajo la dirección de Ludwig Carrasco con un programa sinfónico que recorre distintas épocas y compositores, en una velada pensada para disfrutar obras clásicas.

Horarios: viernes 13 de febrero a las 20:00 horas; y domingo 15 de febrero a las 12:15 horas.

Costos: de $120 a $250.

Para mayores de 8 años

Orquesta Sinfónica Nacional con Roberto Beltrán Zavala, director huésped, y Pablo Garibay, guitarra

Este concierto presenta a la guitarra como instrumento solista, en un programa que combina un instrumental sinfónico para ofrecer una experiencia poderosa y que enchina la piel.

Horarios: viernes 20 de febrero a las 20:00 horas; y domingo 22 de febrero a las 12:15 horas.

Costos: de $120 a $250.

Para mayores de 8 años.

'La sílfide y el escocés'. Compañía Nacional de Danza

Coreografía de Terrence S. Orr, basada en la versión original de August Bournonville, con música de Hermann von Løvenskjold. Tiene una duración aproximada de 1 hora con 10 minutos.

La producción de la Compañía Nacional de Danza destaca por su técnica refinada, atmósferas etéreas y una puesta en escena que combina tradición y lirismo.

Horarios: domingo 22 de febrero a las 17:00 horas; martes 24 y jueves 26 de febrero a las 20:00 horas; y sábado 28 de febrero a las 18:00 horas.

Costos: de $120 a $900.

Para mayores de 6 años.

El Palacio de Bellas Artes se llena de música en vivo con funciones para disfrutar en pareja, con amigos o en familia. Foto: Unsplash

Sala Manuel M. Ponce

Besos robados: concierto Ana Caridad Acosta, contralto, y Santiago Piñeirúa, piano

Viernes 6 de febrero a las 18:00 horas.

Costo: $75.

Para mayores de 8 años.

Cepromusic: segundo concierto de la primera temporada 2026

Viernes 13 de febrero, 19:00 horas.

Costo: $75.

Para mayores de 8 años.

Recital: 'Elegía appassionata' de Juan Carlos Laguna, guitarra

Domingo 15 de febrero a las 18:00 horas.

Costo: según la programación.

Para mayores de 8 años.

Recital: Encarnación Vázquez, mezzosoprano, con José Luis Ordóñez, tenor, y Alberto Cruzprieto, piano

Sábado 14 de febrero a las 18:00 horas.

Costo: según la programación.

Para mayores de 8 años.

Recital: Rachid Bernal, piano.

Viernes 20 de febrero a las 18:00 horas.

Costo: según la programación.

Para mayores de 8 años.

Recital: Roberto Peña Sommer, violín, y José Luis González, piano

Sábado 21 de febrero a las 18:00 horas.

Costo: según la programación.

Para mayores de 8 años.

Recital: Viktoria Horti, violín, con Carmen Thierry, oboe, y María Teresa Frenk, piano

Domingo 8 de febrero a las 18:00 horas.

Costo: $75.

Para mayores de 8 años.

Los conciertos de cámara en la Sala Manuel M. Ponce ofrecen experiencias íntimas y acústicas. Foto: Palacio de Bellas Artes

Sala Adamo Boari

Coordinación Nacional de Literatura

Jueves 12 de febrero a las 12:00 horas.

Entrada libre.

Para mayores de 6 años.

Homenaje a 100 años del natalicio de León Portilla

Domingo 22 de febrero a las 12:00 horas. Entrada libre.

Para todo el público.

Presentación del libro ganador del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos

Domingo 15 de febrero a las 12:00 horas. Entrada libre.

Para todo el público.

Exposiciones

Lilia Carrillo, Todo es sugerente

Sala: Museo del Palacio de Bellas Artes

Exposición temporal que reúne más de 100 obras de la pintora mexicana y se exhibe hasta el 8 de febrero de 2026. Visítala de martes a domingo desde las 10:00 a las 18:00 horas.

El beso de la muerte

Sala: Museo del Palacio de Bellas Artes

Representación de temas mortuorios del siglo XIX en el Museo del Palacio de Bellas Artes, disponible hasta el 29 de marzo de 2026. Visítala de martes a domingo desde las 10:00 a las 18:00 horas.

El Palacio de Bellas Artes cuenta con actividades para todas las edades. Foto: Unsplash

¿Dónde comprar boletos para el Palacio de Bellas Artes?

Para recorrer el Palacio de Bellas Artes, así como asistir a alguno de sus eventos, los boletos pueden comprarse en taquillas.

El costo general de la entrada al museo, que incluye el acceso a los murales y a las exposiciones temporales, es de $90 de martes a sábado; mientras que los domingos la entrada es gratis para todos.

Finalmente, considera que la mayoría de actividades de la cartelera de febrero 2026 tienen un costo en particular. Antes de lanzarte, revisa el sitio https://palacio.inba.gob.mx/cartelera para llevar el dinero exacto.

