Llegó la temporada de carnavales. El de Mazatlán y Veracruz son de los más famosos, aunque también los hay muy llamativos en el centro del país, entre ellos el del estado de Hidalgo.

Antes de iniciar la fiesta, se está preparando un desfile en Pachuca, en el que se podrán observar muestras de comparsas y vestimentas tradicionales de esta ‘fiesta’.

¿Qué ver en el desfile de carnavales de Hidalgo?

Los carnavales de Tepoztlán, Tlayacapan y Huejotzingo suelen atraer gran parte de la atención del centro de México debido a su vistosidad y singularidad, aunque en Hidalgo también se celebran fiestas carnestolendas únicas en el país.

Foto: Gobierno de Hidalgo

El desfile de carnavales de Pachuca es el ‘banderazo’ de estos eventos, los cuales se realizan en las 10 regiones del estado: Huasteca, Sierra Alta y Baja, Sierra Gorda, Sierra de Tenango, Comarca Minera, Cuenca de México, Valle de Tulancingo, Altiplanicie Pulquera y Valle del Mezquital.

Antes de llevarse a cabo en cada municipio, las comparsas se reunen en la capital de Hidalgo para organizar un megadesfile, donde mostrarán sus música y trajes típicos.

¿Cómo será el desfile de carnavales de Hidalgo?

El desfile de carnavales de Hidalgo de 2025 contó con comparsas de 45 municipios del estado. Este año, la Secretaría de Turismo estatal ha confirmado a 30.

Cada uno mostrará su vestimentas y danzas tradicionales, amenizadas con música en vivo e incluso carros alegóricos.

Entre los personajes y expresiones más destacadas están: los mecos de Huautla, los xithas y moros de Tecozautla, la Danza del Fuego de Huehuetla, los cuernudos de Calnali, los viejos de Pisaflores, los huehues de Santa Ana Hueytlalpan, los pintos de Yahualica y los comanches de Zacualtipán.

Foto: Gobierno de Hidalgo

Algunas agrupaciones contarán con banda de viento (como las representativas de Calnali y Zacualtipán) e incluso huapango (principalmente las comparsas huastecas).

Al igual que el año pasado, Edomex será el estado invitado, aunque en 2026 también se unirá Guerrero. En ambos casos, llevarán muestras de sus carnavales.

¿Qué ruta tendrá el desfile de carnavales de Hidalgo?

La Secretaría de Turismo de Hidalgo informó que el desfile de carnavales iniciará en el Estadio Revolución, avanzará por las principales calles del centro de Pachuca (como Avenida Revolución, Ignacio Allende, Mariano Matamoros, etc.), pasará por el Reloj Monumental y terminará en la Plaza Juárez.

Foto: Gobierno de Hidalgo

En este último punto se instalará (como el año pasado) un pabellón con cocina tradicional y artesanías de los municipios que desfilarán, así como de los estados invitados.

¿Cuándo será el desfile de carnavales de Hidalgo?

En redes sociales, la titular de la Secretaría de Turismo de Hidalgo, Lizbeth Quintanar, informó que el desfile de carnavales será el sábado 7 de febrero, a partir de las 11:00 a.m.

