El presidente amenazó el lunes con impedir la apertura de un nuevo puente entre Estados Unidos y Canadá, y aseguró que su país debería ser dueño "de por lo menos la mitad" de la infraestructura.

"No permitiré que este puente abra hasta que sea completamente compensado por todo lo que les hemos dado, y también hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Comenzaremos negociaciones, DE INMEDIATO", agregó.

El puente tendrá el nombre de la leyenda canadiense del hockey sobre hielo Gordie Howe.

Unirá la ciudad estadounidense Detroit (Michigan) con la canadiense Windsor (Ontario). Su construcción sobre el río Detroit empezó en 2018 y tendrá un costo estimado de cuatro mil 700 millones de dólares. Su apertura está programada para este año.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump ha chocado con Canadá, en especial por asuntos comerciales.

Washington amenazó con imponer aranceles del 100% a Canadá tras una visita del primer ministro Mark Carney a China el mes pasado y cerrar un acuerdo comercial preliminar con Beijing.

En varias ocasiones, Trump dijo que Canadá debe ser el "estado 51° de Estados Unidos", aunque en los últimos meses ha dejado de lado ese reclamo.

Por su parte, Carney, durante el Foro Económico Mundial en Davos el mes pasado, advirtió que el sistema de gobernanza global enfrenta "una ruptura", en una referencia a Trump, sin mencionarlo directamente.

