Super Bowl LX: New England Patriots vs Seattle Seahawks, sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido

Suena la alerta sísmica en CDMX; sismo de magnitud 5.7 se registra en Puerto Escondido

Localizan sin vida a otro minero desaparecido en Sinaloa; caso de Concordia deja dos fallecidos

Chocan en redes Luisa Alcalde y Salinas Pliego; van de “se desvivía en elogios a AMLO” a “Morena es un cártel criminal”

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

José Antonio Jiménez, diputado de Morena en Campeche, se ampara ante posible detención; fiscal descarta carpetas en su contra

México envía dos buques a Cuba; lleva más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina municipal; regidora lo señala de proteger al narco

La política del silencio, por Martín Solares

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

Miami (EE.UU.).- A través de su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a la primera ministra conservadora por su "aplastante victoria" en las elecciones de Japón este domingo, tras las previsiones de victoria de su partido y le deseó éxito para llevar a cabo su "agenda conservadora".

"Felicitaciones a la primera ministra Sanae Takaichi y a su coalición por su victoria aplastante en la importantísima votación de hoy. Es una líder muy respetada y popular", dijo Trump en su publicación.

El republicano resaltó en su mensaje que "fue un honor" respaldarla como candidata, y le deseó "mucho éxito en la implementación de su agenda conservadora de paz a través de la fortaleza".

"El maravilloso pueblo de Japón, que votó con tanto entusiasmo, siempre contará con mi firme apoyo", concluyó el presidente estadunidense.

Victoria de Takaichi

A las 23:00 hora en Japón (14:00 GMT) de este domingo, la televisión pública NHK afirmó que el Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi y su socio de gobierno, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), se asegurarían al menos 310 escaños de los 465 en liza en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento.

A la vista de las proyecciones, la primera mujer en gobernar el país asiático prometió continuidad en el Gobierno. Takaichi asumió el cargo de primera ministra en octubre del año pasado.

