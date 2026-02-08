Miami (EE.UU.).- A través de su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a la primera ministra conservadora Sanae Takaichi por su "aplastante victoria" en las elecciones de Japón este domingo, tras las previsiones de victoria de su partido y le deseó éxito para llevar a cabo su "agenda conservadora".

"Felicitaciones a la primera ministra Sanae Takaichi y a su coalición por su victoria aplastante en la importantísima votación de hoy. Es una líder muy respetada y popular", dijo Trump en su publicación.

El republicano resaltó en su mensaje que "fue un honor" respaldarla como candidata, y le deseó "mucho éxito en la implementación de su agenda conservadora de paz a través de la fortaleza".

"El maravilloso pueblo de Japón, que votó con tanto entusiasmo, siempre contará con mi firme apoyo", concluyó el presidente estadunidense.

Victoria de Takaichi

A las 23:00 hora en Japón (14:00 GMT) de este domingo, la televisión pública NHK afirmó que el Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi y su socio de gobierno, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), se asegurarían al menos 310 escaños de los 465 en liza en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento.

A la vista de las proyecciones, la primera mujer en gobernar el país asiático prometió continuidad en el Gobierno. Takaichi asumió el cargo de primera ministra en octubre del año pasado.

