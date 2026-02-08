Tokio. El partido de la primera ministra Sanae Takaichi aseguró más de dos tercios de la mayoría en las elecciones parlamentarias del domingo, informaron los medios japoneses el lunes, citando resultados preliminares.

En una entrevista televisada con la cadena pública NHK, Takaichi dijo que tras la contundente victoria ahora está lista para perseguir sus políticas.

Citando resultados de los conteos de votos, NHK informó el lunes que el Partido Liberal Democrático de Takaichi (PLD), por sí solo aseguró 316 escaños, superando cómodamente una mayoría absoluta de 261 escaños en la cámara baja de 465 miembros, la más poderosa del Parlamento bicameral de Japón. Esto marca un récord desde la fundación del partido en 1955 y supera el récord anterior de 300 escaños ganados en 1986 por el difunto primer ministro Yasuhiro Nakasone.

Una sonriente Takaichi colocó una gran cinta roja sobre el nombre de cada ganador en un tablero en la sede del PLD, mientras los ejecutivos del partido aplaudían.

A pesar de no ser mayoría en la otra cámara, la alta, el gran salto desde la participación previa a las elecciones en la superior cámara baja permitiría a Takaichi avanzar en una agenda de derecha que busca promover la economía y las capacidades militares de Japón mientras aumentan las tensiones con China y ella intenta cultivar lazos con Estados Unidos.

Takaichi dijo que avanzaría firmemente en sus objetivos políticos mientras intenta obtener apoyo de la oposición.

La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, habla durante una conferencia de prensa en su oficina en Tokio, Japón, el martes 21 de octubre de 2025. Foto: AP

“Seré flexible”, dijo.

Takaichi es enormemente popular, pero el PLD, que ha gobernado Japón prácticamente las últimas siete décadas, ha enfrentado escándalos de financiación y religiosos en los últimos años. Convocó las elecciones anticipadas del domingo apenas tres meses después de asumir el cargo, con la esperanza de cambiar esa situación mientras su popularidad sigue alta.

Una líder popular

La ultraconservadora Takaichi, quien asumió el cargo en octubre como la primera mujer gobernante de Japón, prometió “trabajar, trabajar, trabajar”, y su estilo, que se considera desenfadado y duro a partes iguales, ha resonado con seguidores más jóvenes que dicen que antes no estaban interesados en la política.

A pesar de la formación de una nueva alianza centrista y un auge de la extrema derecha, la oposición se considera demasiado fragmentada para plantear un verdadero desafío. La nueva alianza opositora del antiguo socio de coalición del PLD, el Komeito, respaldado por budistas y pacifista, y el Partido Democrático Constitucional de Japón, de tendencia liberal, se proyecta que se reduzca a la mitad de su participación combinada previa a las elecciones de 167 escaños.

Takaichi apostaba con esta elección a que su partido PLD, junto con su nuevo socio, el Partido de la Innovación de Japón (JIP), lograra una mayoría.

Hace unos dias Sanae takaichi, la primer ministro de japon, cerro el congreso y llamó a elecciones anticipadas



Acaba de ganar por mayoría absoluta



Necesitaba 230 diputados para tener mayoría y parece que ya tiene mas de 300



Se vienen las deportacionds de turistas molestos kj pic.twitter.com/lbWti91Y7y — ElBuni (@therealbuni) February 8, 2026

Akihito Iwatake, un oficinista de 53 años, dio la bienvenida a la gran victoria del PLD porque sentía que el partido se había vuelto demasiado liberal en los últimos años. “Con Takaichi inclinando las cosas más hacia el lado conservador, creo que eso trajo este resultado positivo”, dijo.

Avanzando en políticas de extrema derecha

La primera ministra quiere impulsar un giro significativo hacia la derecha en las políticas de seguridad, inmigración y otras de Japón. El socio derechista del PLD, el líder del JIP, Hirofumi Yoshimura, dijo que su partido servirá como un “acelerador” para este impulso.

Japón ha visto recientemente cómo populistas de extrema derecha ganan terreno, como el partido nacionalista Sanseito, que es antiglobalista y va en ascenso. Las encuestas a pie de urna proyectaban un gran avance para Sanseito.

Takaichi prometió revisar las políticas de seguridad y defensa para diciembre con el fin de reforzar las capacidades militares ofensivas de Japón, levantando una prohibición sobre las exportaciones de armas y alejándose aún más de los principios pacifistas de posguerra del país.

Ha impulsado políticas más estrictas con respecto a los extranjeros, las medidas contra el espionaje y otras favorecidas por los votantes de extrema derecha, pero que, según los expertos, podrían socavar los derechos civiles.

Así la televisión japonesa anunció la victoria historica de Sana Takaichi que obtiene mayoría insolita en el Parlamento.

Así muestra solidez para llevar adelante la expansión fiscal frente a los bonistas preocuoados y para endurecer su retorica anti-China pic.twitter.com/DbeBijiUZT https://t.co/1WHaQUlDWF — Masita (@internashional1) February 8, 2026

Takaichi también quiere aumentar el gasto en defensa en respuesta a la presión del presidente estadounidense Donald Trump para que Japón relaje sus restricciones presupuestarias.

Ahora tiene tiempo para trabajar en estas políticas, sin elecciones hasta 2028.

Políticas divisorias

Aunque Takaichi asegura que buscará un mandato público para políticas que muchos ven como divisorias, evita entrar en detalles como las formas de financiar el creciente gasto militar, cómo resolver la tensión diplomática con China y otros temas controvertidos.

En sus discursos de campaña, la primera ministra habló con entusiasmo sobre la necesidad de un gasto gubernamental “proactivo” para financiar “inversiones en gestión de crisis y crecimiento”, como medidas para fortalecer la seguridad económica, la tecnología y otras industrias. Takaichi también busca impulsar medidas más estrictas sobre la inmigración y los extranjeros, que incluyen requisitos más duros para los propietarios foráneos y limitar el número de residentes de otros países.

La elección anticipada después de solo tres meses en el cargo “subraya una tendencia problemática en la política japonesa en la que la supervivencia política tiene prioridad sobre los resultados de políticas sustantivas”, dijo Masato Kamikubo, profesor de política de la Universidad de Ritsumeikan. “Siempre que el gobierno intenta reformas necesarias, pero impopulares... se avecina la próxima elección”.

La votación del domingo también comenzó bajo una nueva nevada en todo el país, incluida Tokio. El norte de Japón ha registrado nevadas récord en las últimas semanas que han provocado bloqueos en carreteras y docenas de muertes.

