Más Información

Suprema Corte limita poder de Layda Sansores; invalida facultad de la gobernadora para autorizar obras sin consultar a municipios

Suprema Corte limita poder de Layda Sansores; invalida facultad de la gobernadora para autorizar obras sin consultar a municipios

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Le gritan "protector de pedófilos" a Trump; responde con la "Britney señal"

Le gritan "protector de pedófilos" a Trump; responde con la "Britney señal"

Descubren en Coahuila al Xenovenator espinosai, un nuevo dinosaurio de 74 millones de años

Descubren en Coahuila al Xenovenator espinosai, un nuevo dinosaurio de 74 millones de años

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Horarios de competencias de Regina Martínez y Allan Corona en Milan-Cortina

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Horarios de competencias de Regina Martínez y Allan Corona en Milan-Cortina

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Sabina desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Sabina desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

IMPI entrega marca "Carlos Manzo" a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan; será vigente 10 años

IMPI entrega marca "Carlos Manzo" a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan; será vigente 10 años

Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política

Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política

Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales

Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales

En el marco del T-MEC, EU anuncia inversión de 23.4 mdd en México; busca consolidar Sistema de Justicia Laboral en el país

En el marco del T-MEC, EU anuncia inversión de 23.4 mdd en México; busca consolidar Sistema de Justicia Laboral en el país

¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo

¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo

La primera ministra de, Sanae Takaichi, sorprendió este martes al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, con una sesión de batería tras la cumbre que mantuvieron en la prefectura japonesa de Nara, donde nació la mandataria.

"Cuando le conocí el año pasado en (la cumbre de) APEC, (Lee) dijo que tocar la batería era su sueño, así que le preparé una sorpresa", explicó en un mensaje en la red social X, que en la universidad tocó la batería en una banda de 'heavy metal'.

Junto al mensaje hay una foto de ambos líderes sentados frente a sendos kits de batería, baquetas en alto, vestidos con chaquetas azules con sus nombres grabados.

Lee también

Según la mandataria, tocaron la canción "Golden", de la banda sonora de 'K-pop Demon Hunters', que el domingo se alzó con los premios a mejor película de animación y mejor canción original en los Globos de Oro, y 'Dynamite', del fenómeno surcoreano BTS.

"El presidente Lee dijo sentirse feliz de haber podido cumplir su sueño de tocar la batería", aseguró Takaichi.

Ambos líderes mantuvieron este martes un encuentro, el tercero desde que Takaichi llegó al poder en octubre y el primero en suelo japonés, en el que acordaron reforzar su cooperación en ámbitos como la seguridad económica o las cadenas de suministro, y reafirmaron su compromiso con la desnuclearización de Corea del Norte, entre otros asuntos.

Lee también

Está previsto que Takaichi y Lee visiten juntos este miércoles el templo Horyuji, que alberga las estructuras de madera más antiguas del mundo, en la ciudad de Nara, antes de la vuelta del surcoreano a Seúl.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión ISSSTE 2026 Fechas oficiales de pago, calendario completo y cuánto recibirán los adultos mayores. Foto: Especial

Calendario de pagos ISSSTE 2026: fechas de febrero y todo el año para pensionados y jubilados

¿Cómo tramitar la CURP biométrica en línea? Requisitos y dónde sacarla. Foto: Especial

CURP Biométrica 2026: ¿Ya se puede tramitar en línea? Requisitos oficiales y paso a paso

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Costo de renovación de la visa americana en 2026: Requisitos y cómo hacer el trámite

Pasaporte. Foto: ChatGPT

Esto gastarás al tramitar el pasaporte mexicano y la visa americana de turista en 2026

Viajes en avión a Estados Unidos. iStock/ murat4art

¿Viajar a Estados Unidos sin visa ni permisos? Estas personas pueden hacerlo (y casi nadie lo sabe)