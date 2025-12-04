Vans x K-Pop Demon Hunters: la colección que todos quieren ¿cómo son, cuándo salen y cuánto cuestan?

La colaboración entre Vans y “K-Pop Demon Hunters” fue anunciada mediante redes sociales, donde la marca compartió los primeros adelantos de la colección acompañados del mensaje “Libera tu Huntrix interno”, lo que generó una inmediata respuesta entre los seguidores de la cinta y los consumidores habituales de la firma.

El entusiasmo no es sorpresivo, pues la película se convirtió en un fenómeno internacional desde su estreno, acumulando más de 325 millones de visualizaciones y cerca de mil millones de minutos reproducidos en sus primeras semanas, lo que la posicionó como el título más exitoso en la historia de Netflix.

Este lanzamiento llega en un momento clave para el fandom, que continúa a la espera de la secuela. Vans ha decidido ampliar la conversación en torno al universo creado por la película con una línea que mezcla elementos visuales, estética urbana y referencias directas a sus protagonistas.

Para quienes siguen fascinados con personajes como Rumi, Mira y Zoey, esta colección representa una oportunidad para llevar parte del espíritu de la historia en cada paso.

¿Cómo es la colección Vans x K-Pop Demon Hunters?

La colaboración destaca por su intención de rendir homenaje a las escenas y atmósferas más recordadas de la película. Más que incluir simples ilustraciones, los modelos integran detalles estéticos cuidadosamente diseñados para interpretar momentos clave de la narrativa.

Los Classic Slip-On conservan la reconocida silueta de tablero, pero incorporan versiones chibi de las protagonistas, así como retratos pop de los Saja Boys.

La mezcla de detalles dulces con toques de actitud crea una propuesta visual llamativa que no pierde la esencia del estilo skate.

Por su parte, los Old Skool apuestan por una estética más oscura, con gráficos de demonios, líneas marcadas y elementos inspirados en secuencias emblemáticas de pelea.

Entre los más mencionados se encuentra el diseño basado en la escena del ramen, una de las favoritas del público. Mientras tanto, los Old Skool V ofrecen una opción más práctica gracias a sus tiras de velcro, adornadas con ilustraciones de Derpy Tiger y Sussie, personajes que han conquistado al público por su personalidad y encanto.

Foto: Captura de pantalla en Instagram y página de vans

Fecha de lanzamiento y precios de la colección

Los tenis estarán disponibles en tiendas seleccionadas de Vans a partir del 5 de diciembre de 2025. El lanzamiento en línea está programado para el 8 de diciembre mediante el sitio web oficial de la marca.

La colección incluirá tallas para adultos y para niños, lo que permitirá que distintos públicos se sumen al furor generado por esta entrega.

En cuanto a los precios, estos variarán según el modelo, aunque se estima que oscilarán entre 1,300 y 2,200 pesos mexicanos.

Debido al éxito de las colaboraciones anteriores de Vans y a la popularidad de “K-Pop Demon Hunters”, se prevé que los modelos se agoten rápidamente, por lo que será fundamental adquirirlos tan pronto como estén disponibles.

