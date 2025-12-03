¿Dónde y a qué precio conseguir la lightstick de K-Pop Demon Hunters esta Navidad?

La fiebre por K-Pop Demon Hunters ha marcado este 2025, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que descubrieron el mundo del K-Pop gracias a la película.

Tras ver los disfraces de Halloween y el creciente interés por los personajes, la lightstick oficial se posiciona como uno de los obsequios más deseados para Navidad y Día de Reyes.

Foto: Captura de pantalla netflix

¿Qué lightstick de K-Pop Demon Hunters elegir?

Antes de adquirir una lightstick de K-Pop Demon Hunters, es relevante conocer las opciones disponibles en el mercado. En internet circulan principalmente dos versiones: la original y la fanmade.

La versión original es la más costosa, pero también la de mejor calidad. Su diseño coincide con el que aparece en la película y suele incluir acabados más resistentes, detalles luminosos bien definidos y materiales duraderos.

Es la opción ideal para coleccionistas o para quienes desean conservarla en perfecto estado.

La versión fanmade, por otra parte, está elaborada por seguidores de la cinta y se caracteriza por ser más económica. Aunque su calidad puede variar, es una alternativa accesible para niñas pequeñas o para quienes buscan un regalo llamativo sin invertir demasiado.

Foto: Captura de pantalla

Existen ediciones fanmade muy básicas, pero también otras más detalladas que pueden acercarse bastante a la apariencia de la original.

La elección dependerá del presupuesto y del nivel de fanatismo del destinatario. Considerar estos aspectos permitirá seleccionar la opción más adecuada para regalar en Navidad o Reyes Magos.

¿Dónde comprarla y cuáles son sus precios?

La lightstick original de K-Pop Demon Hunters puede encontrarse en tiendas en línea especializadas en productos de K-Pop o en comunidades de Facebook dedicadas a esta industria. También es posible adquirirla en sitios coreanos que realizan envíos internacionales. Su precio suele variar entre mil 300 y mil ,800 pesos, dependiendo del vendedor y de los costos de importación.

Durante las últimas semanas, surgieron ediciones distribuidas por Netflix que se agotaron rápidamente; sin embargo, aún pueden encontrarse nuevas piezas en páginas de reventa con precios aproximados de 3 mil 398 pesos debido a su alta demanda y disponibilidad limitada.

En cuanto a la versión fanmade, es mucho más accesible. Tiendas como Temu, AliExpress y Shein ofrecen modelos desde 50 hasta 150 pesos. También existen versiones fanmade de mayor calidad que pueden alcanzar los 700 pesos y resultan visualmente muy similares a la original.

Para presupuestos reducidos, una alternativa popular es la opción disponible en Mercado Libre: Huntrix K-Pop Demon Hunters Lightstic Rumi Mira Zoey Cosplay Blanco Universal, con un precio aproximado de 300 pesos mexicanos. Esta alternativa resulta ideal para quienes buscan un regalo económico sin perder el estilo característico de la película.

Foto: Captura de pantalla

La película de Netflix no solo se convirtió en la más vista de la plataforma, sino que además desató una ola de popularidad entre niños, adolescentes y adultos.

Por ello, su lightstick se ha transformado en un artículo codiciado, ideal para sorprender a cualquier fan. Si aún no sabes dónde comprarla, cuánto cuesta o cómo identificar una versión original, aquí encontrarás la guía completa para hacer una compra segura estas fiestas.

