Washington. Las fuerzas estadounidenses capturaron un petrolero en el océano Índico que consiguió burlar el bloqueo impuesto por el presidente Donald Trump a los buques sancionados en el Caribe, informó el Pentágono el lunes.

“Las fuerzas estadounidenses capturaron” el buque, dijo el Pentágono en respuesta a una pregunta de la AFP, después de anunciar en X que fuerzas estadounidense habían abordado “sin incidentes” el Aquila II, sancionado por el gobierno de Washington.

“Durante la noche, las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo una inspección, una interceptación marítima y un abordaje del Aquila II sin incidentes en la zona de responsabilidad del INDOPACOM”, señaló el Departamento estadounidense de Guerra en X.

Según el Departamento, el Aquila II “estaba operando desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe. Huyó y nosotros lo seguimos. El Departamento de Guerra rastreó y persiguió a este buque desde el Caribe hasta el océano Índico. Ninguna otra nación del planeta Tierra tiene la capacidad de imponer su voluntad en cualquier ámbito. Por tierra, aire o mar, nuestras Fuerzas Armadas te encontrarán y harán justicia. Te quedarás sin combustible mucho antes de que puedas escapar de nosotros”.

El Departamento aseguró que “negará a los actores ilícitos y a sus representantes la capacidad de desafiar el poder estadounidense en el ámbito marítimo mundial”.

