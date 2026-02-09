Más Información

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

"Está detenido en este momentos el envío de petróleo a Cuba", confirma Sheinbaum; buscamos evitar afectaciones a México, explica

Sandra Cuevas arranca negocios con socios misteriosos y “favores” para eventos; busca financiar su regreso político

Super Bowl LX: Los Seahawks aplastan a los Patriots y conquistan su segundo campeonato en la NFL

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Super Bowl: Sheinbaum reacciona a show de medio tiempo de Bad Bunny; destaca mensaje de unidad y amor

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Redes bajan consumo de alcohol en adolescentes

Tequila, Jalisco, tras la detención del alcalde; “Le decíamos Lord Farquaad, porque era como un reyezuelo”

CDMX, sin nuevos partidos políticos

Washington. Las fuerzas estadounidenses capturaron un en el océano Índico que consiguió burlar el bloqueo impuesto por el presidente a los buques sancionados en el Caribe, informó el Pentágono el lunes.

“Las fuerzas estadounidenses capturaron” el buque, dijo el en respuesta a una pregunta de la AFP, después de anunciar en X que fuerzas estadounidense habían abordado “sin incidentes” el Aquila II, sancionado por el gobierno de .

“Durante la noche, las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo una inspección, una interceptación marítima y un abordaje del Aquila II sin incidentes en la zona de responsabilidad del INDOPACOM”, señaló el Departamento estadounidense de en X.

Según el Departamento, el Aquila II “estaba operando desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el . Huyó y nosotros lo seguimos. El Departamento de Guerra rastreó y persiguió a este buque desde el Caribe hasta el océano Índico. Ninguna otra nación del planeta Tierra tiene la capacidad de imponer su voluntad en cualquier ámbito. Por tierra, aire o mar, nuestras te encontrarán y harán justicia. Te quedarás sin combustible mucho antes de que puedas escapar de nosotros”.

El Departamento aseguró que “negará a los actores ilícitos y a sus representantes la capacidad de desafiar el poder estadounidense en el ámbito marítimo mundial”.

