Más Información
Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos
Tequilera José Cuervo: la legendaria empresa que acusó al alcalde de Tequila de extorsión; te contamos los detalles del caso
"En Morena no hay intocables", asegura Luisa Alcalde tras captura de alcalde de Tequila; "no hay pactos de impunidad", sostiene
Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde
Mauricio Kuri: Que quede bien claro, no aceptamos dictados extranjeros; llama a aprobar la mejor reforma electoral
Ministro Hugo Aguilar afirma que el nuevo Poder Judicial no representa retrocesos; se consolida mayor legitimidad, afirma
Kenia López Rabadán: Constitución debe ser el instrumento para pacificar al país; reforma electoral pondrá valores a prueba
Por el Super Bowl, EU compra 11% más aguacate mexicano; cifra representa un récord histórico en exportación
Él es Diego Rivera, alcalde de Tequila detenido por vínculos con el CJNG; lo acusan de cerrar el Munat y extorsionar a tequileros
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, presumió este jueves que gracias a los ataques que ordenó el presidente Donald Trump contra supuestas narcomebarcaciones en El Caribe, narcotraficantes han decidido suspender “indefinidamente” operaciones relacionadas con drogas.
“VICTORIA: Algunos de los principales narcotraficantes en la zona de responsabilidad del @SOUTHCOM (Comando Sur) han decidido cesar todas las operaciones relacionadas con narcóticos debido a los recientes ataques cinéticos (muy eficaces) en el Caribe”, escribió en su cuenta personal de X.
“Esto es disuasión a través de la fuerza”, añadió, antes de afirmar que el presidente Trump “está SALVANDO vidas estadounidenses”.
Lee también Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco
Hegseth no aclaró a qué narcos o cárteles se refiere.
En septiembre pasado, Trump ordenó atacar embarcaciones sospechosas de traficar drogas en El Caribe y el Pacífico. Al menos 126 personas han muerto en 36 ataques conocidos.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) afirman que este tipo de acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales.
Lee también Aplazan audiencia de Nicolás Maduro y su esposa tras solicitud de la fiscalía de Nueva York; será en marzo
Sin embargo, Trump defiende que Estados Unidos cuenta con información de inteligencia creíble que señala que se trata de narcoembarcaciones y, según Trump, gracias a estos ataques, el tráfico de drogas a Estados Unidos vía marítima ha disminuido en 97%.
El mandatario ha advertido que, tras el éxito de estas operaciones, ahora atacarán las drogas trasladadas vía terrestre.
FBI ofrece recompensa por información sobre la madre desaparecida de la periodista Savannah Guthrie; siguen esfuerzos por encontrarla
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]