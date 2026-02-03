Alvin Hellerstein, juez federal a cargo del caso contra Nicolás Maduro, confirmó este martes el aplazamiento de la audiencia judicial, que ahora se celebrará el 26 de marzo.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York había solicitado formalmente que la audiencia del proceso penal en contra del exmandatario venezolano y su esposa Cilia Flores fuera aplazada.

Se espera que en la próxima audiencia el juez Hellerstein brinde el calendario del proceso y se realice un intercambio de pruebas y se atiendan cada una de las mociones.

La solicitud, que contaba con el consentimiento de la defensa de ambos acusados, buscaba evitar "conflictos de agenda y problemas logísticos".

Según el documento legal, este tiempo adicional es necesario para que la fiscalía "pueda producir el descubrimiento de pruebas" y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas y decidir qué mociones previas al juicio presentará.

A principios de enero, Maduro se declaró como "un hombre inocente" de los cargos de narcotráfico que la administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a EU, y dijo ser un "prisionero de guerra".

