EU y Colombia detienen submarino con 10 toneladas de cocaína y arrestan cuatro personas

Washington. Estados Unidos y Colombia realizaron una operación conjunta este lunes contra un submarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína, y fueron detenidos los cuatro tripulantes de la embarcación.

El Departamento de Estado informó en X que el operativo se llevó a cabo con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares.

Las autoridades arrestaron a cuatro presuntos narcotraficantes que operaban el submarino durante la operación, realizada en aguas internacionales, sin que se precisara la ubicación exacta.

"Alianzas fuertes entregan resultados fuertes", subrayó el Departamento de Estado.

With INL support, Colombian security forces executed a joint operation to target this narco-sub. 10 tons of cocaine worth $441M are now destroyed & 4 narco-traffickers arrested. Strong partnerships deliver strong results. 🇺🇸🇨🇴 pic.twitter.com/kWYuaN3Ua9 — US Dept of State INL (@StateINL) February 9, 2026

La acción tuvo lugar una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un intento por recomponer la relación bilateral tras recientes tensiones diplomáticas.

Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques letales contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en el marco de la operación Lanza del Sur.

A diferencia de esos operativos, que han dejado más de 115 personas muertas, en esta acción conjunta los tripulantes fueron detenidos para ser procesados judicialmente.

Por su parte, el presidente Petro anunció otra acción en el sur del país que terminó con la incautación de 1 tonelada de cocaína.

“Estoy en la Estación Guardacosta de Tumaco y entregamos a la Fiscalía 1.1 tonelada de cocaína incautada esta madrugada cerca de Gorgona por el personal joven de la estación, cuando ya despertaba a las 4 a. m. para tomar rumbo a Montería”, escribió Petro en X.

Estoy en la Estación Guardacosta de Tumaco y entregamos a la fiscalía 1,1 tonelada de cocaína incautada está madrugada cerca de Gorgona por el personal joven de la estación, cuando ya despertaba a las 4 am para tomar rumbo a Montería.



Aquí les muestro los héroes de la… pic.twitter.com/SX0Ded6aR0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 9, 2026

Petro señaló que la estación de guardacostas colombiana “parece Pearl Harbor. Llena de submarinos incautados de gran tamaño, pudriéndose como si hubieran recibido el bombardeo japonés, pero, en general, sin matar a nadie, han sido capturados con la gran experticia colombiana que en mi gobierno ya ha incautado 3 mil 300 toneladas de cocaína, logrando ya que se incaute más que lo que crece la producción. En Colombia cada es más difícil para el narcotráfico exportar cocaína, señores presidentes del mundo, de Ecuador y de Estados Unidos”.

