Más Información
EU emprende de nuevo difusión de spots antimigrantes en internet; “cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”, alerta
Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados
PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo
Salón de belleza del Senado seguirá cerrado, anuncia Mier; van por revisión de todos los espacios con servicios a senadores
Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos
Sheinbaum critica asistencia de legisladores a la CPAC; Presidenta acusa vínculos con el conservadurismo internacional
Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía
Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte
Tequila nombra alcaldesa interina; Marisol Rodríguez asume tras arresto del exalcalde por presuntos vínculos con el CJNG
EU y Colombia detienen submarino con 10 toneladas de cocaína y arrestan cuatro personas
Washington. Estados Unidos y Colombia realizaron una operación conjunta este lunes contra un submarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína, y fueron detenidos los cuatro tripulantes de la embarcación.
El Departamento de Estado informó en X que el operativo se llevó a cabo con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares.
Lee también Expresidentes exigen liberar a presos políticos en Venezuela; piden derogar leyes represoras
Las autoridades arrestaron a cuatro presuntos narcotraficantes que operaban el submarino durante la operación, realizada en aguas internacionales, sin que se precisara la ubicación exacta.
"Alianzas fuertes entregan resultados fuertes", subrayó el Departamento de Estado.
La acción tuvo lugar una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un intento por recomponer la relación bilateral tras recientes tensiones diplomáticas.
Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques letales contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en el marco de la operación Lanza del Sur.
A diferencia de esos operativos, que han dejado más de 115 personas muertas, en esta acción conjunta los tripulantes fueron detenidos para ser procesados judicialmente.
Lee también Matan en México a implicado en homicidio del futbolista Andrés Escobar, reporta Petro; habría sido asesinado en Huixquilucan
Por su parte, el presidente Petro anunció otra acción en el sur del país que terminó con la incautación de 1 tonelada de cocaína.
“Estoy en la Estación Guardacosta de Tumaco y entregamos a la Fiscalía 1.1 tonelada de cocaína incautada esta madrugada cerca de Gorgona por el personal joven de la estación, cuando ya despertaba a las 4 a. m. para tomar rumbo a Montería”, escribió Petro en X.
Petro señaló que la estación de guardacostas colombiana “parece Pearl Harbor. Llena de submarinos incautados de gran tamaño, pudriéndose como si hubieran recibido el bombardeo japonés, pero, en general, sin matar a nadie, han sido capturados con la gran experticia colombiana que en mi gobierno ya ha incautado 3 mil 300 toneladas de cocaína, logrando ya que se incaute más que lo que crece la producción. En Colombia cada es más difícil para el narcotráfico exportar cocaína, señores presidentes del mundo, de Ecuador y de Estados Unidos”.
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]