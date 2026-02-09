Más Información

EU emprende de nuevo difusión de spots antimigrantes en internet; “cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”, alerta

Suman 5 mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; continúa la búsqueda de los restantes

PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

Sheinbaum reitera: Saúl Monreal puede esperar seis años para ser candidato; rechaza "nepotismo electoral"

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Aplazan por tercera ocasión audiencia de Javier Duarte; FGR iniciará nueva acusación por peculado

Sheinbaum critica asistencia de legisladores a la CPAC; Presidenta acusa vínculos con el conservadurismo internacional

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Tequila nombra alcaldesa interina; Marisol Rodríguez asume tras arresto del exalcalde por presuntos vínculos con el CJNG

Identifican al tercer minero hallado en fosa clandestina de Concordia; era originario de Taxco

Miami. Cerca de seis de cada siete migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en el primer año de la actual administración de , el 86%, carecen de historial criminal violento, reveló este lunes la cadena CBS con base en un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El reporte encontró que menos del 14% de los casi 400 mil migrantes arrestados por el del 21 de enero de 2025 al 31 de enero de 2026 tienen antecedentes penales o están acusados de crímenes con violencia.

Además, cerca de cuatro de cada diez detenidos por el ICE no tenían ningún antecedente criminal en absoluto, y algunos solo estaban acusados de ofensas civiles de inmigración, como vivir de forma ilegal en Estados Unidos o sobrepasar el tiempo permitido de su estadía en el país.

El informe ilustra que, aunque el 60% de los detenidos sí tenían algún historial delictivo, "la mayoría de los cargos criminales o sentencias no fueron por crímenes violentos", añadió CBS.

En este sentido, ejemplifica que menos del 2% de los arrestados tenían cargos por homicidio o ataques sexuales, y solo el 2% de los aprehendidos estaban acusados de pertenecer a alguna pandilla.

Aunque los arrestos del ICE en el primer año de Trump fueron más del triple de los 113 mil de 2024, último año completo de la presidencia de Joe Biden (2021-2025), el porcentaje de aquellos con un antecedente criminal cayó a 60% en la actual Administración, desde un 72% previo.

La información se suma a otras investigaciones, como una de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) que en enero reveló que la detención de inmigrantes latinos sin récord criminal se sextuplicó en Estados Unidos desde el comienzo de la segunda presidencia de Trump.

La universidad documentó un promedio mensual de 6 mil inmigrantes latinos sin antecedentes penales que entraron a centros de detención de febrero a septiembre de 2025, en comparación con cerca de 900 al mes en el mismo lapso de 2024, durante la administración de Biden.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reaccionó este lunes al reporte de CBS al exponer que el narcotráfico, distribución de pornografía infantil, robo, fraude, manejar alcoholizado, tráfico de personas, y solicitación de menores de edad son "crímenes no violentos".

"Como dijimos, cerca del 70% de aquellos extranjeros criminales ilegales arrestados bajo el presidente Trump y la secretaria (Kristi) Noem (del DHS) tienen cargos criminales pendientes o condenas previas", aseveró McLaughlin en X.

