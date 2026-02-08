Más Información

Super Bowl LX: New England Patriots vs Seattle Seahawks, sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido

Suena la alerta sísmica en CDMX; sismo de magnitud 5.7 se registra en Puerto Escondido

Localizan sin vida a otro minero desaparecido en Sinaloa; caso de Concordia deja dos fallecidos

Chocan en redes Luisa Alcalde y Salinas Pliego; van de “se desvivía en elogios a AMLO” a “Morena es un cártel criminal”

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

José Antonio Jiménez, diputado de Morena en Campeche, se ampara ante posible detención; fiscal descarta carpetas en su contra

México envía dos buques a Cuba; lleva más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina municipal; regidora lo señala de proteger al narco

La política del silencio, por Martín Solares

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

Miami, 8 feb.- Activistas repartieron este domingo toallas con el lema de 'ICE Out ()' en los exteriores del Levi's Stadium de Santa Clara (California), donde New England Patriots y Seattle Seahawks están disputando el Super Bowl LX.

Imágenes difundidas por el medio 'The Athletic' muestran las toallas que el grupo 'Contra-Ice' repartió a los aficionados antes del inicio del encuentro, y donde además del lema contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (), también se observa un conejo que patea un balón de fútbol americano situado dentro de un hielo (ice, en inglés).

Las toallas incluyen un código QR en el que, según el citado medio, el grupo proinmigrante pide a los espectadores que las muestren durante el partido con el lado de 'ICE Out' hacia el campo cada vez que los árbitros señalicen una penalización.

El encuentro tiene lugar en un momento de gran tensión en Estados Unidos por la ofensiva migratoria del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado violentas redadas migratorias en estados demócratas.

"Fuera ICE". (08/02/26) Foto: AP
Dos ciudadanos estadounidenses murieron tiroteados por agentes del ICE en operativos migratorios en Minneapolis el pasado enero.

Además, la presencia del artista puertorriqueño Bad Bunny como protagonista del espectáculo del entretiempo del partido, y del grupo de rock abiertamente anti Trump, Green Day, ha despertado críticas en sectores conservadores de la sociedad estadounidense y en el propio presidente.

Trump tenía inicialmente previsto asistir al Super Bowl LX, pero acabó dando marcha atrás, asegurando que Bad Bunny y Green Day eran "una pésima elección".

