Más Información

Notifican a familias hallazgo de cuerpos en fosas en Sinaloa; hallazgo podría estar relacionado a mineros desaparecidos

Notifican a familias hallazgo de cuerpos en fosas en Sinaloa; hallazgo podría estar relacionado a mineros desaparecidos

Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice

Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice

Super Bowl 2026: SRE enfatiza llamado a viajar de "manera responsable"; advierte sobre posibles redadas del ICE

Super Bowl 2026: SRE enfatiza llamado a viajar de "manera responsable"; advierte sobre posibles redadas del ICE

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

FOTOS: Así fue el enfrentamiento entre manifestantes y policía en Juegos Olímpicos de Invierno; usan gas lacrimógeno para replegarlos

FOTOS: Así fue el enfrentamiento entre manifestantes y policía en Juegos Olímpicos de Invierno; usan gas lacrimógeno para replegarlos

Tres muertos y un herido, saldo de la explosión de pirotecnia en comunidad de Oaxaca; "se activa red hospitalaria de la zona": gobernador

Tres muertos y un herido, saldo de la explosión de pirotecnia en comunidad de Oaxaca; "se activa red hospitalaria de la zona": gobernador

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Muere Brad Arnold, fundador y vocalista de 3 Doors Down, luchaba contra el cáncer y tenía 47 años

Muere Brad Arnold, fundador y vocalista de 3 Doors Down, luchaba contra el cáncer y tenía 47 años

Fuerzas federales catean finca en Tequila, Jalisco; aseguran armas, granadas, equipo táctico y auto de lujo

Fuerzas federales catean finca en Tequila, Jalisco; aseguran armas, granadas, equipo táctico y auto de lujo

Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista en Zongolica, Veracruz; se recrudece violencia política en la zona

Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista en Zongolica, Veracruz; se recrudece violencia política en la zona

Transportistas continúan bloqueo de accesos a Teoloyucan; rechazan aplicación de horarios para circulación de unidades de carga

Transportistas continúan bloqueo de accesos a Teoloyucan; rechazan aplicación de horarios para circulación de unidades de carga

La policía italiana lanzó gases lacrimógenos y utilizó un cañón de agua contra decenas de manifestantes que lanzaron petardos e intentaron acceder a una autopista cerca de una sede de los este sábado 7 de febrero.

La breve confrontación se produjo al final de una marcha pacífica de miles de personas contra el impacto ambiental de los Juegos y la presencia de agentes de inmigración de Estados Unidos en Italia.

La policía contuvo a los manifestantes violentos, que parecían intentar llegar al pabellón olímpico de hockey sobre hielo de Santagiulia, después del enfrentamiento. Para entonces, la protesta pacífica más grande, que incluía familias con niños pequeños y estudiantes, se había dispersado.

Lee también

Manifestantes se enfrentan a la policía durante protesta contra Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán, Italia. Foto: AFP, Piero Cruciatti.
Manifestantes se enfrentan a la policía durante protesta contra Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán, Italia. Foto: AFP, Piero Cruciatti.

Anteriormente, un grupo de manifestantes enmascarados había lanzado bombas de humo y petardos en un puente con vista a un sitio de construcción a unos 800 metros de la Villa Olímpica que alberga a alrededor de mil 500 atletas.

Furgonetas policiales detrás de una valla metálica temporal aseguraron el camino hacia la villa de los atletas, pero la protesta se desvió, y continuó su trayectoria hacia la sede de Santagiulia. Una fuerte presencia policial custodiaba toda la ruta.

Lee también

No hubo indicios de que la protesta y el cierre de carreteras resultante interfirieran con los traslados de los atletas a sus eventos, todos en las afueras de Milán.

Manifestantes se enfrentan a la policía durante protesta contra Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán, Italia. Foto: EFE/EPA/Mourad Balti Touati
Manifestantes se enfrentan a la policía durante protesta contra Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán, Italia. Foto: EFE/EPA/Mourad Balti Touati

Presencia de EU en la protesta

La manifestación coincidió con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a Milán como jefe de la delegación estadunidense que asistió a la ceremonia de apertura el viernes.

Él y su familia visitaron "La Última Cena" de Leonardo da Vinci más cerca del centro de la ciudad, lejos de la protesta, que también era contra el despliegue de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos para proporcionar seguridad a la delegación estadunidense.

Manifestantes se enfrentan a la policía durante protesta contra Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán, Italia. Foto: EFE/EPA, Davide Canella
Manifestantes se enfrentan a la policía durante protesta contra Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán, Italia. Foto: EFE/EPA, Davide Canella

Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, una unidad de ICE que se enfoca en delitos transfronterizos, frecuentemente envía a sus oficiales a eventos en el extranjero como los Juegos Olímpicos para ayudar con la seguridad. El brazo de ICE al frente de la represión de la inmigración en Estados Unidos se conoce como Operaciones de Ejecución y Remoción, y no hay indicios de que sus oficiales estén siendo enviados a Italia.

Lee también

Motivo de la protesta

En la manifestación pacífica más grande, que la policía dijo que contaba con 10 mil personas, la gente llevaba recortes de cartón para representar árboles talados para construir la nueva pista de bobsleigh en Cortina. Un grupo de bailarines actuó al ritmo de tambores; la música sonaba desde un camión que lideraba la marcha, una de ellas un himno anti-ICE lleno de improperios.

"Recuperemos las ciudades y liberemos las montañas", decía una pancarta de un grupo que se autodenomina el "Comité Olimpiadas Insostenibles" (COI). Otro grupo llamado Asociación de Excursionistas Proletarios organizó los árboles de cartón.

"Eludieron las leyes que generalmente se necesitan para proyectos de infraestructura importantes, citando urgencia para los Juegos", dijo el manifestante Guido Maffioli, quien expresó su preocupación de que la entidad privada que organiza los Juegos eventualmente transfiera la deuda a los contribuyentes italianos.

Manifestantes se enfrentan a la policía durante protesta contra Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán, Italia. Foto AP, Claudio Furlan.
Manifestantes se enfrentan a la policía durante protesta contra Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán, Italia. Foto AP, Claudio Furlan.

Carteles caseros decían "Fuera de los Juegos: Estados Genocidas, Policía Fascista y Patrocinadores Contaminantes", el último una referencia a las empresas de combustibles fósiles que son patrocinadores de los Juegos. Una mujer llevaba un árbol artificial en su espalda decorado con el cartel: "Olimpiadas Infernales".

Lee también

La manifestación siguió a otra la semana pasada cuando cientos protestaron contra el despliegue de agentes de ICE.

Al igual que la semana pasada, los manifestantes del sábado dijeron que se oponían a la presencia de agentes de ICE, a pesar de las declaraciones oficiales de que un pequeño número de agentes de un brazo investigativo estaría presente en territorio diplomático estadunidense, y no operativos en las calles.

Manifestantes se enfrentan a la policía durante protesta contra Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán, Italia. Foto: EFE/EPA/Mourad Balti Touati
Manifestantes se enfrentan a la policía durante protesta contra Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán, Italia. Foto: EFE/EPA/Mourad Balti Touati

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda

Confirmado pago DOBLE en marzo para adultos mayores: quiénes lo reciben, monto y fecha exacta. Foto: Especial

Pago DOBLE para pensionados en marzo: quiénes lo reciben, monto confirmado y fecha exacta

CBP. Foto: EFE

Las 10 preguntas que Migración (CBP) siempre hace al llegar a Estados Unidos por tierra o avión

Maleta de avión. iStock/ Nutthaseth Vanchaichana

¿Vuelas por primera vez? Todo lo que debes saber para viajar en avión (paso a paso)

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos