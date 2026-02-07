Más Información

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Super Bowl 2026: SRE enfatiza llamado a viajar de "manera responsable"; advierte sobre posibles redadas del ICE

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice

Ucrania ataca con misiles estadounidenses 2 regiones fronterizas con Rusia; reportan al menos un muerto y 6 heridos

Celebración del Año Nuevo Chino llega a la CDMX; miles asisten a desfile en el Centro Histórico

Senado urge a fortalecer el programa de vacunación universal, ante brotes como el sarampión; busca un sistema de salud eficaz

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

Marina y Profepa rescatan a lobo marino en Cabo San Lucas; presentaba dificultades para nadar

Cetram Tasqueña tendrá nueva imagen; reubicarán 114 puestos y ampliarán banquetas

Decenas de familiares y amigos de líderes opositores, defensores de derechos humanos y otros detenidos por sus actividades políticas protestaron el sábado frente a una notoria prisión en la capital para exigir la liberación inmediata de sus seres queridos.

La manifestación, realizada frente a la prisión de Helicoide en Caracas, se produce en medio de una creciente presión sobre el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para liberar a todas las personas cuyas detenciones, ocurridas hace meses o años, han sido vinculadas a sus creencias políticas por sus familias y organizaciones no gubernamentales.

El gobierno de Rodríguez anunció el mes pasado que liberaría a un número importante de prisioneros, pero las familias y los defensores de derechos humanos han criticado a las autoridades por la lentitud de las liberaciones.

La mandataria interina también prometió el mes pasado cerrar Helicoide, donde se ha documentado extensamente la práctica de la tortura y otras formas de abuso físico y psicológico contra los prisioneros. Dijo que la instalación, que inicialmente fue construida para ser un centro comercial, se convertiría en un centro cultural, social y deportivo para las fuerzas policiales y los barrios adyacentes.

Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación. (13/01/26) Foto: AP
Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación. (13/01/26) Foto: AP

Entre quienes se reunieron el sábado frente al centro penitenciario había varios activistas políticos excarcelados en el último mes. Se unieron a las familias y amigos en oración antes de marchar unas dos cuadras para llegar a las puertas de Helicoide, donde cantaron el himno nacional de Venezuela y corearon ”¡Libertad! ¡Libertad!”

“Nosotros, como familiares, y yo directamente en nombre de mi esposo, Freddy Superlano, siento como una burla, una falta de respeto”, afirmó Aurora Silva, cuyo esposo es un exlegislador de la oposición. Se refería al ritmo de las liberaciones desde que Jorge Rodríguez, el hermano de la mandataria y líder de la Asamblea Nacional, las anunció el 8 de enero. “Sí se han realizado excarcelaciones a cuentagotas, y yo creo que también alargando el sufrimiento de todos los familiares a las afueras de los centros de detención”.

El esposo de Silva está detenido en un centro fuera de Caracas.

La Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, comenzó esta semana a debatir un proyecto de ley de amnistía que podría conducir a la liberación de cientos de prisioneros. Dicha amnistía es una demanda central de la oposición del país y de los activistas de derechos humanos, quienes hasta ahora han reaccionado solo con un optimismo cauteloso y exigiendo más información sobre el contenido de la propuesta.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez , hablando con familiares de presos políticos frente al Centro de detención Zona 7, en Caracas. Foto: EFE
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez , hablando con familiares de presos políticos frente al Centro de detención Zona 7, en Caracas. Foto: EFE

Jorge Rodríguez publicó el viernes un video en Instagram donde aparece frente a un centro de detención en Caracas y diciendo que “todos” serían liberados a más tardar la próxima semana, una vez que se apruebe el proyecto de ley de amnistía.

“Entre el martes que viene y a más tardar el viernes, están todos sueltos”, dijo desde el lugar donde los seres queridos de los detenidos han pasado semanas esperando su liberación.

Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro por el ejército de Estados Unidos, ha expresado su esperanza de que la ley ayude a “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política” desde el ascenso al poder del fallecido Hugo Chávez, el autoproclamado líder socialista que gobernó Venezuela de 1999 a 2013.

