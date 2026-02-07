Más Información
Un gran jurado federal acusó a un hombre de 33 años de amenazar con matar al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante su visita a Ohio en enero pasado, informó el Departamento de Justicia.
Shannon Mathre, residente de Toledo, Ohio, está acusado de "emitir una amenaza para matar e infligir daños físicos" al vicepresidente, indicó el Departamento en un comunicado.
Según el comunicado, Mathre supuestamente dijo que "iba a averiguar dónde iba a estar (el vicepresidente) y usar [su] arma automática M14 para matarlo". Las autoridades no han precisado dónde hizo este comentario.
Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos arrestaron a Mathre el viernes. Esta amenaza es la más reciente que se reporta en relación a Vance.
El vicepresidente dijo a principios de enero que "una persona loca" había intentado entrar por la fuerza en su casa de Ohio golpeando las ventanas.
En ese momento, Vance y su familia no estaban en casa y un hombre de 26 años fue detenido, según informaron medios estadounidenses.
El Departamento de Justicia indicó el viernes que mientras investigaban la presunta amenaza contra Vance, encontraron "múltiples archivos digitales con material de abuso sexual infantil" en posesión de Mathre.
Mathre compareció inicialmente ante un juez federal del Distrito Norte de Ohio el viernes.
Permanece bajo custodia a la espera de una audiencia de detención fijada para el 11 de febrero, señaló el Departamento de Justicia.
