Comienza el show de Green Day, la banda interpreta "Holiday" e, inmediatamente, sin hacer ningún saludo o pronunciamiento, ejecuta una de sus canciones más exitosas "Boulevard of Broken Dreams", para continuar y rematar su participación, Billie Joe Amstrong, Mike Drint y Tré Cool tocan "American Idiot", un himno por antonomasia contra el sistema capitalista.

"Don´t wanna be an American idiot", fue la frase con que Billie Joe remató con la actuación del grupo, generando la ovación de los miles de asistentes al Levi´s Stadium Santa Clara, California, y dando la bienvenida a las y los presentes al partido entre Seahawks y los Patriots, sin hacer ningún comentario adicional con respecto a su inconformidad frente a las políticas republicanas, impulsadas por Donald Trump.

Líder de Green Day exhorta a agentes de ICE a dejar su empleo: "cuando esto acabe, los botarán a la basura"

Billie Joe Amstrong, líder de Green Day, se pronuncia en contra de los actos de ICE y exhorta a sus agentes a dejar su trabajo, recordándoles que, cuando la gestión de Donald Trump termine, y se regulen las políticas antimigratorias que ha impuesto, el republicano ni sus aliados los protegerán.

Green Day se presentó este viernes, 6 de febrero, en San Francisco y, durante su actuación, frente a miles de fanáticos, el cantante de la banda dio a conocer su opinión acerca del trabajo al que están encomendados los agentes de ICE.

"Esto es para todos los agentes de ICE allá afuera, en cualquier lugar en donde estén, renuncien a ese trabajo de mierd* que tienen porque, cuando esto acabe, porque todo acabará en algún punto, Kristi Noem, Stephen Miller, S.D. Vance y Donald Trump, los botarán a la basura como un mal hábito".

