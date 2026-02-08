Trump califica show de Bad Bunny como "uno de los peores de la historia"; afirma que no inspira ni representa al país

Más Información

El presidente de Estados Unidos, , criticó duramente el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, protagonizado por el artista puertorriqueño Bad Bunny, al calificarlo como “uno de los peores de la historia”.

A través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, Trump aseguró que el show fue “una vergüenza a la grandeza de Estados Unidos” y sostuvo que no representó los “estándares de éxito, creatividad ni excelencia” del país.

También afirmó que “nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo” y describió la coreografía como “repugnante”, señalando que millones de niños lo vieron en todo el país y el mundo.

Lee también

La lista de canciones que interpretó Bad Bunny incluyó “Nuevayol”, una canción considerada una celebración de la cultura latina, así como un homenaje a los inmigrantes y a la diáspora puertorriqueña en Nueva York.

Sin embargo, arremetió contra los medios de comunicación, a los que acusó de emitir “excelentes críticas” pese a que, según él, el espectáculo fue un “desastre”.

En el mismo mensaje, Trump también cuestionó una reciente modificación en las reglas de inicio de la NFL y pidió que sea reemplazada “de inmediato”.

Casa Blanca publica mensaje MAGA durante show de Bad Bunny

publica 'Make America Great Again' durante show de Bad Bunny en el Super Bowl

Santa Clara. La cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X publicó un mensaje con el lema 'Make America Great Again' (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo) al empezar el concierto de durante el descanso del Super Bowl LX.

La publicación se limitó a ese mensaje, que ha acompañado al presidente estadounidense, Donald Trump, desde su campaña para las elecciones presidenciales que ganó en 2016.

Lee también

Trump se ha mostrado públicamente contrario a la designación del artista puertorriqueño como protagonista del entretiempo de la Super Bowl y lo ha calificado como "una horrible elección".

Durante su presentación, Bad Bunny mostró cómo los latinos son una parte fundamental de Estados Unidos. Y al final del show, envió dos poderosos mensajes: A sus espaldas, un letrero que decía, en mayúsculas: "LO ÚNICO MÁS PODEROSO QUE EL ODIO, ES EL AMOR". Y en un balón de futbol americano: “Juntos, somos América”.

El presidente había manifestado inicialmente su deseo de asistir en persona al partido que enfrenta hoy a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), pero acabó dando marcha atrás.

Lee también

Otros miembros de la Administración Trump, como el secretario de Guerra Pete Hegseth, afirmaron en redes sociales que estaban viendo el concierto alternativo al de Bad Bunny impulsado por la organización conservadora Turning Point, como crítica por la elección del puertorriqueño.

