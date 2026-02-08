Más Información

Super Bowl LX: New England Patriots vs Seattle Seahawks, sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido

Suena la alerta sísmica en CDMX; sismo de magnitud 5.7 se registra en Puerto Escondido

Localizan sin vida a otro minero desaparecido en Sinaloa; caso de Concordia deja dos fallecidos

Cuba advierte que se queda sin combustible para aviación; aerolíneas evalúan modificar vuelos internacionales

Chocan en redes Luisa Alcalde y Salinas Pliego; van de “se desvivía en elogios a AMLO” a “Morena es un cártel criminal”

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

José Antonio Jiménez, diputado de Morena en Campeche, se ampara ante posible detención; fiscal descarta carpetas en su contra

México envía dos buques a Cuba; lleva más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina municipal; regidora lo señala de proteger al narco

La política del silencio, por Martín Solares

El presidente estadounidense dijo el domingo que recibirá a su homólogo chino Xi Jinping en la Casa Blanca a finales de este año.

, las dos mayores economías del mundo, buscan recomponer sus lazos empañados por una turbulenta guerra comercial.

Trump hizo el comentario en una entrevista con NBC News grabada el 4 de febrero. Ese mismo día, él y Xi mantuvieron una conversación sobre el comercio, Taiwán, la guerra de Rusia contra Ucrania e Irán, así como de un viaje planificado de Trump a China, según dijo entonces el propio mandatario estadounidense.

Trump reafirmó el domingo que prevé viajar a China en abril, antes de que Xi visite Estados Unidos.

"Él va a venir a la Casa Blanca, sí, hacia finales de año", dijo Trump en la entrevista con la cadena NBC. "Estos son los dos países más poderosos del mundo y tenemos una relación muy buena", agregó.

En medio del pulso entre Washington y Beijing en torno a los aranceles, que ha marcado las relaciones entre las dos superpotencias desde el regreso al poder de Trump el año pasado, el presidente estadounidense aseguró que ambos dirigentes intercambian regularmente sobre cuestiones económicas y comerciales.

El presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping inauguraron el 30 de octubre su primer encuentro cara a cara en seis años, buscando una tregua para poner fin a una guerra comercial que ha sacudido la economía mundial. Foto: AFP
El presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping inauguraron el 30 de octubre su primer encuentro cara a cara en seis años, buscando una tregua para poner fin a una guerra comercial que ha sacudido la economía mundial. Foto: AFP

"Es importante que yo tenga buenas relaciones con él y que él tenga buenas relaciones conmigo", prosiguió.

China "paga muchos aranceles", insistió Trump. "Antes no lo hacía. Soy yo quien impuso aranceles a China. (...) Nuestro país ha recuperado cientos de miles de millones de dólares en aranceles".

Pese a las medidas de Estados Unidos destinadas a reducir su dependencia de la manufactura china, ambos países siguen profundamente entrelazados en lo económico.

Xi, quien visitó por última vez Estados Unidos en 2023, advirtió el miércoles a Trump que proceda con "cautela" respecto a la venta de armas a Taiwán, territorio autogobernado que China reclama como propio.

El líder chino también expresó su esperanza de que cuestiones bilaterales, incluido el comercio, puedan resolverse amistosamente entre Beijing y Washington.

"Abordando las diferencias una a una y fomentando continuamente la confianza mutua, podemos forjar un camino adecuado para que ambos países se lleven bien", afirmó Xi, informó la cadena estatal CCTV.

Trump, por su parte, señaló luego de la llamada con Xi que la relación con China es "extremadamente buena".

El viernes, Estados Unidos instó a celebrar conversaciones trilaterales con Rusia y China para fijar nuevos límites a las armas nucleares, pero Beijing hasta ahora ha rechazado sumarse a negociaciones de desarme "en esta etapa".

