Nueva York. El presidente estadounidense, , llamó este domingo “perdedor” al esquiador olímpico Hunter Hess después de que este dijera que es “difícil” representar al país en los 2026.

“El esquiador olímpico Hunter Hess, un auténtico perdedor, afirma que no representa a su país en los actuales . Si ese es el caso, no debería haber intentado entrar en el equipo y es una pena que esté en él”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

El líder republicano agregó: “Es muy difícil animar a alguien así. ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!”.

El pasado viernes, Hess dijo en una conferencia de prensa que representar a su país en los le genera “sentimientos encontrados”: “Creo que es difícil. Obviamente, hay muchas cosas que no me entusiasman”.

Hess, procedente de Oregón, indicó además que el hecho de llevar la bandera del país norteamericano “no significa que represente todo lo que ocurre en ”.

En esa misma rueda de prensa, su compañero de equipo Chris Lillis se refirió a las operaciones migratorias del Gobierno de Trump y dijo sentirse “desconsolado” al respecto.

“Creo que como país debemos centrarnos en respetar los derechos de todos y asegurarnos de tratar a nuestros ciudadanos y a cualquier persona con amor y respeto”, apuntó.

Los comentarios de ambos tienen lugar en medio de una creciente tensión en Estados Unidos por las actividades migratorias de la Administración Trump y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses que fueron abatidos a tiros por agentes de inmigración en .

El Gobierno detalló el miércoles que ha detenido a más de cuatro mil inmigrantes acusados de diversos crímenes durante los operativos realizados en esta ciudad de bajo la denominada “Operación Metro”.

