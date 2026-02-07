Más Información

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Cuba empieza a cerrar hoteles y reubicar turistas ante desabasto de combustible; diseña plan para reducir consumo energético

Cuba empieza a cerrar hoteles y reubicar turistas ante desabasto de combustible; diseña plan para reducir consumo energético

Cárteles expanden sus tentáculos en África

Cárteles expanden sus tentáculos en África

Narcorred de Rivera levantaba rivales

Narcorred de Rivera levantaba rivales

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

Ernestina Godoy se reúne con representante de la ONU; dialogan sobre protocolos de investigación en la FGR

Ernestina Godoy se reúne con representante de la ONU; dialogan sobre protocolos de investigación en la FGR

UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

Adán Augusto tiene nueva oficina en el Senado; “¿cómo por qué nos pusieron al apestado de vecino?”, dice Alito Moreno

Adán Augusto tiene nueva oficina en el Senado; “¿cómo por qué nos pusieron al apestado de vecino?”, dice Alito Moreno

Cetram Tasqueña tendrá nueva imagen; reubicarán 114 puestos y ampliarán banquetas

Cetram Tasqueña tendrá nueva imagen; reubicarán 114 puestos y ampliarán banquetas

Detienen al exdiputado y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo Kuri; está acusado de violencia familiar y despojo de restaurante

Detienen al exdiputado y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo Kuri; está acusado de violencia familiar y despojo de restaurante

Shanghái.- El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, expresó su oposición a la "interferencia por parte de fuerzas extranjeras" en y prometió "seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades" a la isla.

Wang se reunió esta semana en Beijing con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, a quien le trasladó la disposición de su país a "consolidar y ampliar" las relaciones de "amistad" entre ambos países y a trabajar con otras "naciones afines" para "potenciar la solidaridad en el 'sur global' y mantener la paz a nivel regional y mundial".

"China apoya con firmeza a Cuba a la hora de proteger su soberanía nacional y su seguridad, (...) y rechaza todo intento de privar al pueblo cubano de su derecho a sobrevivir y desarrollarse", apuntó el jefe de la diplomacia china, según el comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Lee también

Según Wang, ante los cambios "complejos y profundos" en la coyuntura latinoamericana y en el entorno internacional en general, China y Cuba "siempre han mantenido una sincera confianza mutua y han permanecido unidas".

El ministro chino habló asimismo del "espíritu" cubano de "hacer frente al poder y no tener miedo a las dificultades".

Por su parte, según el mismo comunicado, Rodríguez mostró su agradecimiento por el apoyo chino ante los bloqueos y sanciones, y por la asistencia al desarrollo económico y local, recalcando que Beijing y La Habana "son hermanos y camaradas".

El Ministerio reveló que Rodríguez también mantuvo un encuentro con el "número 4" de la jerarquía política china, Wang Huning, quien prometió también el "apoyo firme" de Beijing a la "justa lucha" de Cuba contra la "injerencia exterior".

Lee también

En su reunión con el considerado como principal ideólogo del presidente Xi Jinping, Rodríguez aseguró que Cuba quiere trabajar con China para "proteger la equidad y la justicia a nivel internacional".

La visita de Rodríguez a China forma parte de una gira con la que el gobierno cubano busca el apoyo de sus aliados tradicionales, entre los que también figuran Rusia y Vietnam, ante el cerco energético impuesto por Estados Unidos, que ha incrementado la presión contra la isla tras capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

A este respecto, China instó públicamente a Washington la semana pasada a que “ponga fin de inmediato al bloqueo, las sanciones y cualquier forma de medida coercitiva contra Cuba”.

A finales de enero, Xi aprobó una ayuda emergente a Cuba que incluye asistencia financiera de 80 millones de dólares y un donativo de 60 mil toneladas de arroz.

Lee también

Se trata de la mayor donación de arroz anunciada para Cuba, un país que en los últimos años ha recibido múltiples envíos de alimentos para aliviar la gran escasez de bienes básicos y la elevada inflación.

En 2024, China ya había concedido una donación de 100 millones de dólares a la isla.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Confirmado pago DOBLE en marzo para adultos mayores: quiénes lo reciben, monto y fecha exacta. Foto: Especial

Pago DOBLE para pensionados en marzo: quiénes lo reciben, monto confirmado y fecha exacta

CBP. Foto: EFE

Las 10 preguntas que Migración (CBP) siempre hace al llegar a Estados Unidos por tierra o avión

Maleta de avión. iStock/ Nutthaseth Vanchaichana

¿Vuelas por primera vez? Todo lo que debes saber para viajar en avión (paso a paso)

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos

Visa americana/ iStock/Macbeth Alfonso Gomez Paredes

¿Buscas cita para la visa americana en Ciudad de México? Estos son los tiempos reales de espera