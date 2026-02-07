Shanghái.- El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, expresó su oposición a la "interferencia por parte de fuerzas extranjeras" en Cuba y prometió "seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades" a la isla.

Wang se reunió esta semana en Beijing con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, a quien le trasladó la disposición de su país a "consolidar y ampliar" las relaciones de "amistad" entre ambos países y a trabajar con otras "naciones afines" para "potenciar la solidaridad en el 'sur global' y mantener la paz a nivel regional y mundial".

"China apoya con firmeza a Cuba a la hora de proteger su soberanía nacional y su seguridad, (...) y rechaza todo intento de privar al pueblo cubano de su derecho a sobrevivir y desarrollarse", apuntó el jefe de la diplomacia china, según el comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según Wang, ante los cambios "complejos y profundos" en la coyuntura latinoamericana y en el entorno internacional en general, China y Cuba "siempre han mantenido una sincera confianza mutua y han permanecido unidas".

El ministro chino habló asimismo del "espíritu" cubano de "hacer frente al poder y no tener miedo a las dificultades".

Por su parte, según el mismo comunicado, Rodríguez mostró su agradecimiento por el apoyo chino ante los bloqueos y sanciones, y por la asistencia al desarrollo económico y local, recalcando que Beijing y La Habana "son hermanos y camaradas".

El Ministerio reveló que Rodríguez también mantuvo un encuentro con el "número 4" de la jerarquía política china, Wang Huning, quien prometió también el "apoyo firme" de Beijing a la "justa lucha" de Cuba contra la "injerencia exterior".

En su reunión con el considerado como principal ideólogo del presidente Xi Jinping, Rodríguez aseguró que Cuba quiere trabajar con China para "proteger la equidad y la justicia a nivel internacional".

La visita de Rodríguez a China forma parte de una gira con la que el gobierno cubano busca el apoyo de sus aliados tradicionales, entre los que también figuran Rusia y Vietnam, ante el cerco energético impuesto por Estados Unidos, que ha incrementado la presión contra la isla tras capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

A este respecto, China instó públicamente a Washington la semana pasada a que “ponga fin de inmediato al bloqueo, las sanciones y cualquier forma de medida coercitiva contra Cuba”.

A finales de enero, Xi aprobó una ayuda emergente a Cuba que incluye asistencia financiera de 80 millones de dólares y un donativo de 60 mil toneladas de arroz.

Se trata de la mayor donación de arroz anunciada para Cuba, un país que en los últimos años ha recibido múltiples envíos de alimentos para aliviar la gran escasez de bienes básicos y la elevada inflación.

En 2024, China ya había concedido una donación de 100 millones de dólares a la isla.

