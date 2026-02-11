Más Información
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo este miércoles al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su reunión en la Casa Blanca que sigue prefiriendo una solución negociada para limitar el programa nuclear de Irán.
“Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un acuerdo”, detalló el presidente en la plataforma Truth Social.
Trump reveló que durante el encuentro, que se prolongó por dos horas y media, le informó al primer ministro que su “preferencia” es alcanzar un acuerdo con Irán y que, de no ser posible, “simplemente tendremos que ver cuál es el resultado”.
Lee también Netanyahu firma adhesión a la Junta de Paz de Trump; se reúne con el republicano previo a negociaciones del acuerdo nuclear con Irán
“La última vez, Irán decidió que era mejor no llegar a un acuerdo y se vio impactado por el ‘Martillo de medianoche’, lo que no les resultó bien. Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”, añadió.
Según Trump, también abordaron el “enorme progreso que se está logrando en Gaza” con la implementación del plan de paz impulsado por Estados Unidos.
Netanyahu llegó el martes a Washington para su séptima visita oficial a Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Trump, un viaje centrado en las negociaciones para un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán.
Lee también EU no debe permitir que Netanyahu fije bases de la negociación nuclear, advierte Irán; Netanyahu se reúne el miércoles con Trump
Israel exige que Irán no solo acceda a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y ponga fin a cualquier apoyo a milicias en la región, como Hezbolá.
Irán rechaza estas exigencias y afirma que solo está dispuesto a aceptar ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones internacionales.
Las negociaciones para cerrar un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán se reanudaron la semana pasada, en la primera reunión desde la guerra de los doce días que tuvo lugar en junio del año pasado entre Irán e Israel, en la que Washington participó mediante el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.
Lee también Rusia respetará límites del acuerdo nuclear Nuevo START; condiciona cumplimiento al actuar de Estados Unidos
El diálogo se produce tras las amenazas de Trump de intervenir militarmente en el país persa si no se alcanza un acuerdo, acompañadas del despliegue en aguas cercanas a Irán de una flota encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln.
Trump asegura que Irán busca un acuerdo nuclear; EU despliega flotilla como presión en el Golfo Pérsico
