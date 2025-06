Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos afirmó este domingo que sus ataques selectivos contra instalaciones nucleares de Irán provocaron "daños severos" y que el presidente Donald Trump no busca un "cambio de régimen".

En conferencia de prensa en el Pentágono, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que Irán debería sentarse a negociar la paz.

La misión, llamada “Operación Martillo de Medianoche”, involucró señuelos y engaños, y no encontró resistencia iraní, según Hegseth y el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto.

“Esta misión no fue ni ha sido sobre un cambio de régimen”, añadió Hegseth.

Caine expresó que el objetivo de la operación —destruir los sitios nucleares en Fordo, Natanz e Isfahan— se logró.

“Evaluar el daño definitivo tomará algún tiempo, pero las evaluaciones iniciales indican que los tres sitios sufrieron daños y destrucción extremadamente severos”, manifestó Caine.

Al preguntársele si Estados Unidos se arriesgaba a entrar en una guerra prolongada, Hegseth dijo que "el alcance de esto fue intencionadamente limitado", aunque advirtió que "las capacidades del ejército estadounidense son casi ilimitadas", por lo que Irán debería "tomar el camino de la paz negociada".

Hegseth elogió la coordinación general de Estados Unidos con Israel, pero afirmó que "este ataque fue operado y dirigido por Estados Unidos".

Cuestionado sobre anteriores evaluaciones de la inteligencia estadounidense que sugerían que Irán no avanzaba hacia la fabricación de armas nucleares, Hegseth afirmó que "el presidente llegó a la conclusión de que el programa nuclear iraní era una amenaza" y que el ataque de ayer supuso no sólo la defensa de Israel, sino la "autodefensa colectiva nuestra y de nuestros aliados".

El ataque insertó a Estados Unidos en la guerra de Israel destinada a destruir el programa nuclear iraní, en una arriesgada apuesta para debilitar a un antiguo enemigo que provocó temores a un conflicto regional más amplio. Teherán acusó a Washington de iniciar “una guerra peligrosa”.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que los principales complejos nucleares de Irán fueron "completa y totalmente destruidos" en un discurso a la nación desde la Casa Blanca.

EU cruzó la "linea roja", dice Irán

Horas después, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que el tiempo para la diplomacia había pasado y que su país tenía el derecho a defenderse, afirmando que Estados Unidos había “cruzado una línea roja muy grande”.

“El gobierno belicista y sin ley en Washington es única y totalmente responsable de las peligrosas consecuencias y las implicaciones de largo alcance de su acto de agresión”, dijo a los periodistas en Turquía, en las primeras declaraciones de un alto funcionario iraní desde los ataques.

Irán es un aliado cercano de Rusia y ha apoyado activamente a este país en su guerra en Ucrania, suministrándole drones de ataque. Araghchi dijo que volaría inmediatamente a Moscú para reunirse con el presidente Vladímir Putin "y coordinar nuestras posiciones".

Teherán aseguró que aun si Estados Unidos destruye las instalaciones nucleares iraníes, no puede acabar con el conocimiento nuclear iraní. "Deben saber que esta industria tiene raíces en nuestro país y que las raíces de esta industria nacional no pueden destruirse", declaró el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behrouz Kamalvandi, según la agencia Tasnim. "Por supuesto, hemos sufrido daños, pero no es la primera vez que la industria sufre daños".

Irán y el organismo de control nuclear de la ONU dijeron que no había señales inmediatas de contaminación radiactiva en los tres lugares tras los ataques.

Imágenes satelitales tomadas por Planet Labs PBC después del ataque estadounidense, analizadas por The Associated Press, mostraban daños en la instalación de Fordow, ubicada en el corazón de una montaña, mientras humo gris claro flotaba en el aire.

No estaba claro si Estados Unidos continuaría atacando a Irán junto a su aliado Israel, que ha librado una guerra con Irán durante nueve días. Países de todo el mundo pedían diplomacia y precaución. Trump actuó sin autorización del Congreso y advirtió que habría ataques adicionales si Teherán tomaba represalias contra las fuerzas estadounidenses.

"Habrá paz o habrá tragedia para Irán", dijo.

Washington ha "traicionado la diplomacia"

El Ministerio iraní de Exteriores dijo que Washington había "traicionado la diplomacia" con los ataques militares en apoyo a Israel, y afirmó que ahora "Estados Unidos ha iniciado una guerra peligrosa contra Irán".

Horas después de los ataques estadounidenses, la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán dijo que lanzó una andanada de 40 misiles contra Israel, incluyendo su proyectil Khorramshahr-4, que puede llevar varias ojivas. Las autoridades israelíes informaron que más de 80 personas sufrieron heridas, en su mayoría leves, aunque un edificio de varios pisos en Tel Aviv sufrió daños importantes, con toda su fachada arrancada para exponer los apartamentos en su interior. Las casas al otro lado de la calle quedaron casi completamente destruidas.

Tras el bombardeo iraní, el ejército israelí dijo que había "neutralizado rápidamente" los lanzadores de misiles iraníes que habían disparado, y que había comenzado una serie de ataques hacia objetivos militares en el oeste de Irán.

Estados Unidos ayuda a Israel a atacar el centro nuclear más resguardado de Irán

Irán ha sostenido que su programa nuclear sólo tiene fines pacíficos, y las agencias de inteligencia de Estados Unidos han evaluado que Teherán no está desarrollando activamente una bomba. Sin embargo, Trump y los líderes israelíes han afirmado que Irán podría ensamblar rápidamente un arma nuclear, convirtiéndolo en una amenaza inminente.

La decisión de involucrar directamente a Estados Unidos en la guerra se produce después de más de una semana de ataques por parte de Israel que degradaron significativamente las defensas aéreas de Irán y las capacidades de misiles ofensivos, y dañaron sus instalaciones de enriquecimiento nuclear.

Pero funcionarios estadounidenses e israelíes han dicho que los bombarderos furtivos B-2 estadounidenses y la bomba antibúnker de 13 mil 500 kilogramos (30 mil libras) que solo ellos pueden arrojar ofrecieron la mejor oportunidad de destruir sitios muy fortificados conectados al programa nuclear iraní enterrados profundamente bajo tierra.

El ataque a Fordow empleó bombas antibúnker, dijo un funcionario estadounidense.

Además, submarinos estadounidenses lanzaron alrededor de 30 misiles Tomahawk, según otro funcionario estadounidense. Ambos hablaron bajo condición de anonimato para comentar operaciones militares.

Trump parece haber hecho el cálculo, a instancias de funcionarios israelíes y muchos legisladores republicanos, de que la operación de Israel había suavizado el terreno y presentado una oportunidad quizás sin igual para retrasar el programa nuclear de Irán, tal vez de manera permanente.

"Hemos completado nuestro ataque muy exitoso en los tres sitios nucleares en Irán, incluidos Fordow, Natanz e Isfahán", dijo Trump en una publicación en redes sociales, utilizando ortografías alternativas comunes para dos de los sitios. "Todos los aviones están ahora fuera del espacio aéreo de Irán. Se lanzó una carga completa de BOMBAS en el sitio principal, Fordow. Todos los aviones están de camino a casa de manera segura".

El Organismo Internacional de la Energía Atómica escribió en X que no ha habido "aumento en los niveles de radiación fuera del sitio" después de los ataques, pero que continuará monitoreando la situación.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió la decisión de Trump de atacar en un mensaje de video dirigido al presidente estadounidense.

"Su audaz decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán, con el impresionante y justo poder de Estados Unidos, cambiará la historia", declaró. Añadió que Estados Unidos "ha hecho lo que ningún otro país en la tierra podría hacer".

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que estaba "gravemente alarmado" por la "peligrosa escalada" de los ataques estadounidenses, mientras líderes mundiales comenzaban a intervenir con llamados a la diplomacia.

"Existe un riesgo creciente de que este conflicto pueda salirse rápidamente de control, con consecuencias catastróficas para los civiles, la región y el mundo", dijo en un comunicado.

Los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen, que habían amenazado con reanudar los ataques a los buques estadounidenses en el mar Rojo si el gobierno de Trump se unía a la campaña militar de Israel, llamaron a otras naciones musulmanas a formar “un frente contra la arrogancia sionista-estadounidense”.

"Daños irreparables"

El líder supremo de Irán, el ayatola Ali Khamenei, advirtió a Estados Unidos el miércoles que los ataques dirigidos a la República Islámica "resultarán en daños irreparables para ellos". Y el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, declaró que "cualquier intervención estadounidense sería una receta para una guerra total en la región".

El ejército israelí dijo el sábado que se estaba preparando para la posibilidad de una guerra prolongada, mientras que el ministro iraní de Exteriores advirtió antes del ataque estadounidense que la participación militar estadounidense "sería muy, muy peligrosa para todos".

Los ataques israelíes en Irán han matado al menos a 865 personas y herido a otras 3 mil 396, según el grupo con sede en Washington Human Rights Activists. El grupo dijo que de los muertos, había identificado a 363 civiles y 215 miembros de las fuerzas de seguridad.

La decisión de Trump de intervenir militarmente de manera directa en Estados Unidos se produce después de que su gobierno hiciera un intento fallido de dos meses, incluidas negociaciones directas de alto nivel con los iraníes, destinadas a persuadir a Teherán de frenar su programa nuclear.

Durante su gobierno anterior, Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 con Irán, lo que llevó a Teherán a comenzar a enriquecer uranio a niveles más altos y restringir el acceso de los inspectores del OIEA a sus instalaciones.