La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que integrantes de su gabinete de Seguridad se encuentran en Washington D.C., Estados Unidos, para participar en una serie de reuniones internacionales, entre ellas un encuentro con el Comando Norte.

Al ser cuestionada sobre si un equipo del gabinete viajaría a la capital estadounidense para reunirse con funcionarios, la Mandataria federal explicó que algunos titulares ya se encuentran allá y otros se sumarán en las próximas horas.

“Están allá el general secretario y el almirante secretario, viajaron ayer. Es una reunión de varios países con el Comando Norte”, señaló.

Detalló que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, viajará este jueves para sostener también diversos encuentros programados.

“El secretario de Seguridad va a viajar mañana. Es una serie de reuniones que ya estaban previstas”, indicó.

Sheinbaum precisó que el encuentro de este día corresponde específicamente a una reunión multinacional convocada por el Comando Norte de Estados Unidos, en la que participan varios países, no solamente México.

“El día de hoy, en el caso del general y el almirante secretario, es una reunión con el Comando Norte y son muchos países, no solamente México los invitados”, explicó.

Sobre el objetivo específico de los encuentros, la Presidenta señaló que se trata de reuniones previamente acordadas entre titulares de Defensa y Marina, en el marco de los mecanismos de coordinación internacional en materia de seguridad.

“Es parte de la reunión de los secretarios de Defensa y Marina; fueron invitados en lo particular junto con otros países. Van a escuchar de qué se trata la reunión”, comentó.

La Mandataria subrayó que estos encuentros forman parte de la agenda regular de cooperación internacional en temas de seguridad y defensa.

