En el marco del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, hizo un llamado “claro y decidido” a la unidad de todas y todos los mexicanos para enfrentar, de manera conjunta, las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias y la seguridad del país.

Desde la Plaza de la Constitución, durante la ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Sedena subrayó que la lealtad es un valor esencial no sólo de las Fuerzas Armadas, sino de toda la nación, al señalar que “la permanencia y viabilidad del Estado mexicano, firme en su soberanía, íntegro en su conformación e inmutable en su independencia”, dependen de ese principio.

“Hoy que se celebra el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, me honro en resaltar que las mexicanas y los mexicanos somos privilegiados de haber nacido en una tierra vasta y generosa, forjados por valores como el patriotismo que nos une, la solidaridad que nos sostiene y la valentía para enfrentar cualquier amenaza a nuestro porvenir”, expresó.

Trevilla Trejo recordó que la Marcha de la Lealtad, ocurrida el 9 de febrero de 1913, quedó grabada en la memoria colectiva cuando los jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar escoltaron al presidente Francisco I. Madero del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, en defensa del orden constitucional frente a la sublevación antimaderista.

Al citar al historiador José Cayetano Baladés, el secretario destacó que aquellos cadetes “defendían en efecto, no solo el honor del soldado y la Constitución. Defendían también el decoro y el nombre de México, la vida y la jerarquía del presidente constitucional”.

En su mensaje, también recordó el sacrificio del teniente alumno de Estado Mayor, Gerardo Ríos Covarrubias, quien perdió la vida durante esos acontecimientos, subrayando que su entrega “dio muestra de la congruencia de lealtad con que se forjan las y los hijos del Heroico Colegio Militar”.

El titular de la Defensa Nacional hizo un repaso por diversos episodios históricos —como la Independencia, la intervención estadounidense de 1846, la gesta de los Niños Héroes, la Batalla del 5 de Mayo, la Revolución Mexicana y la defensa del puerto de Veracruz en 1914— para destacar que, en cada adversidad, “la lealtad del pueblo de México es la fortaleza de la patria”.

Por ello, convocó a la unidad nacional: “Me permito hacer un llamado claro y decidido a la unidad de todas y todos los mexicanos para que juntos, sociedad, gobierno y Fuerzas Armadas, con absoluta lealtad, afrontemos todas las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias mexicanas y la seguridad de nuestro querido México”.

En presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el general secretario refrendó el respaldo institucional de las Fuerzas Armadas al poder civil y a las instituciones de la República.

“Las Fuerzas Armadas ratificamos a usted y a todas y todos los mexicanos que, con valentía y lealtad, seguiremos caminando junto con nuestra comandanta suprema, respaldando a las instituciones de la República y acompañando al pueblo de México”, afirmó.

Agregó que el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional continuarán “portando con honor nuestra orgullosa bandera, que es la guía que nos conduce hacia las mejores causas de la patria”, y defendiendo “los pilares de la seguridad nacional: la integridad, la independencia y la soberanía nacional”.

Antes de la ceremonia, los tres Poderes de la Unión realizaron un recorrido encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de la Defensa Nacional desde el Palacio de Bellas Artes hasta Palacio Nacional, en alusión al trayecto histórico realizado por Francisco I. Madero hace 113 años.

